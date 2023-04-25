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КУЛЬТУРА

Суд запретил препятствовать комиссии Минкульта, которая проводит аудит в Киево-Печерской лавре – Ткаченко

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Ткаченко выразил надежду, что решение суда будет выполняться
Ткаченко выразил надежду, что решение суда будет выполняться
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Суд в Киеве запретил препятствовать работе комиссии Министерства культуры и информационной политики (МКИП), которая проводит аудит в Киево-Печерской лавре. Об этом глава МКИП Александр Ткаченко сообщил 25 апреля в эфире национального телемарафона.

"У нас есть решение Хозяйственного суда Киева об обеспечении иска, удовлетворено одно из наших требований относительно того, чтобы никто не препятствовал работе министерства до вступления в законную силу решения суда, то есть рассмотрения основного иска заповедника. Поэтому думаю, что с сегодняшнего дня эксцессов во время работы комиссии не будет", – сказал он.

Министр выразил надежду, что решение суда будет выполняться.

По словам Ткаченко, в ходе аудита "продолжается диалог", есть "признаки более цивилизованного подхода представителей монастыря к работе комиссии".

"Я думаю, что это ускорит, так сказать, ее работу и в конце концов приведет к тому, что государство снова будет управлять заповедником, как это и должно быть по закону", – подчеркнул он.

Контекст:

79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви. УПЦ МП официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

Митрополит Павел (Лебедь), который был наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда.

30 марта Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.

Лебедь 1 апреля был отправлен под домашний арест на 60 дней по делу о разжигании вражды и отрицании агрессии РФ.

В УПЦ МП проинформировали 2 апреля, что продолжают богослужения в Киево-Печерской лавре.

5 апреля заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил Киево-Печерской лавре (мужской монастырь) о заключении договора с управлением полиции охраны в Киеве. В монастыре заявили, что считают такие действия незаконными.

12 апреля комиссия Минкульта зафиксировала признаки разрушения в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, построенном в XIX веке.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: культура, Киево-Печерская лавра, церковь, запрет, Александр Ткаченко, Минкульт, аудит, имущество, суд, министр
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