Суд запретил препятствовать комиссии Минкульта, которая проводит аудит в Киево-Печерской лавре – Ткаченко

"У нас есть решение Хозяйственного суда Киева об обеспечении иска, удовлетворено одно из наших требований относительно того, чтобы никто не препятствовал работе министерства до вступления в законную силу решения суда, то есть рассмотрения основного иска заповедника. Поэтому думаю, что с сегодняшнего дня эксцессов во время работы комиссии не будет", – сказал он.
Министр выразил надежду, что решение суда будет выполняться.
По словам Ткаченко, в ходе аудита "продолжается диалог", есть "признаки более цивилизованного подхода представителей монастыря к работе комиссии".
"Я думаю, что это ускорит, так сказать, ее работу и в конце концов приведет к тому, что государство снова будет управлять заповедником, как это и должно быть по закону", – подчеркнул он.
79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви. УПЦ МП официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
Митрополит Павел (Лебедь), который был наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда.
30 марта Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.
Лебедь 1 апреля был отправлен под домашний арест на 60 дней по делу о разжигании вражды и отрицании агрессии РФ.
В УПЦ МП проинформировали 2 апреля, что продолжают богослужения в Киево-Печерской лавре.
5 апреля заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил Киево-Печерской лавре (мужской монастырь) о заключении договора с управлением полиции охраны в Киеве. В монастыре заявили, что считают такие действия незаконными.
12 апреля комиссия Минкульта зафиксировала признаки разрушения в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, построенном в XIX веке.