Суд запретил препятствовать комиссии Минкульта, которая проводит аудит в Киево-Печерской лавре – Ткаченко

"У нас есть решение Хозяйственного суда Киева об обеспечении иска, удовлетворено одно из наших требований относительно того, чтобы никто не препятствовал работе министерства до вступления в законную силу решения суда, то есть рассмотрения основного иска заповедника. Поэтому думаю, что с сегодняшнего дня эксцессов во время работы комиссии не будет", – сказал он.

Министр выразил надежду, что решение суда будет выполняться.

По словам Ткаченко, в ходе аудита "продолжается диалог", есть "признаки более цивилизованного подхода представителей монастыря к работе комиссии".

"Я думаю, что это ускорит, так сказать, ее работу и в конце концов приведет к тому, что государство снова будет управлять заповедником, как это и должно быть по закону", – подчеркнул он.