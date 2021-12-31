С 31 декабря начинаются ремонтные работы в Гостином дворе в Киеве

Министр добавил, что, согласно переговорной процедуре, Национальный заповедник "София Киевская", являющийся балансодержателем здания, определил подрядчиком ООО "Инжиниринговая компания планета строй".

"31 декабря работы будут начаты. Их общая стоимость составляет 33 203 881 грн. По-моему, старт противоаварийных работ является лучшей предновогодней новостью для киевлян. Впереди два активных месяца, за которые подрядчик должен обеспечить для памятки надлежащее состояние для дальнейшей реставрации. Но главное – мы приступаем к восстановлению Гостиного двора. Не только де-юре, но и де-факто", – написал Ткаченко.

Он напомнил, что среди противоаварийных и неотложных консервационных работ:

чистка кирпича и металлических элементов, железобетонных перекрытий;

обустройство покрытия парапета, перил;

расчистка внутреннего двора от строительного мусора;

накрытие армированной пленкой от попадания влаги стен, перекрытий в местах демонтированных конструкций и другие.

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