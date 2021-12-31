С 31 декабря начинаются ремонтные работы в Гостином дворе в Киеве

Министр добавил, что, согласно переговорной процедуре, Национальный заповедник "София Киевская", являющийся балансодержателем здания, определил подрядчиком ООО "Инжиниринговая компания планета строй".
"31 декабря работы будут начаты. Их общая стоимость составляет 33 203 881 грн. По-моему, старт противоаварийных работ является лучшей предновогодней новостью для киевлян. Впереди два активных месяца, за которые подрядчик должен обеспечить для памятки надлежащее состояние для дальнейшей реставрации. Но главное – мы приступаем к восстановлению Гостиного двора. Не только де-юре, но и де-факто", – написал Ткаченко.
Он напомнил, что среди противоаварийных и неотложных консервационных работ:
Следить за новостями о ремонте Гостиного двора можно по ссылке.
Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, был построен в 1809 году. В 2011 году здание Гостиного двора было исключено из списка памятников архитектуры.
В сентябре 2012 года Киевсовет передал ПАО "Укрреставрация" земельный участок площадью 1,02 га на Контрактовой площади, 4 в аренду на пять лет. Компания должна была превратить Гостиный двор в торгово-офисный центр. Против реконструкции здания несколько лет протестовали активисты. В июле 2014 года Киевсовет расторг соглашение с ПАО "Укрреставрация" об аренде земли.
В декабре 2014 года Киевский горсовет обратился в Кабинет Министров с просьбой вернуть Гостиный двор в коммунальную собственность. Как отметили депутаты, здание находится в аварийном состоянии и требует консервации. Уже после этого, 8 февраля 2014 года, в здании памятника архитектуры произошел пожар, который уничтожил часть кровли Гостиного двора.
28 февраля 2018 года Киевский апелляционный хозяйственный суд обязал частную структуру вернуть государству здание Гостиного двора. Арендатор заявил, что будет дальше судиться за него, а 8 мая Верховный Суд Украины оставил в силе решение по апелляции, признав, что ПАО "Укрреставрация" не выполняло условий договора аренды.
Право реконструировать и использовать комплекс оспаривали Минкульт и киевские власти. Мэр Киева Виталий Кличко обвинял министерство в блокировании передачи Гостиного двора общине столицы, Ткаченко отвечал, что не получил гарантий, что столичные власти устроят в Гостином дворе "культурный хаб", а не ТРЦ, и потому инициировал передачу здания на баланс министерства.
19 мая 2021 года Гостиный двор в Киеве получил статус памятника культурного наследия национального значения.
18 июня Ткаченко сообщал, что на основании решения правительства Фонд госимущества Украины передаст Гостиный двор в сферу управления Минкульта.
С 26 августа Гостиный двор в Киеве взят под государственную охрану. По словам Ткаченко, это первый шаг для того, чтобы начать срочные противоаварийные работы.