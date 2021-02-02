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КИЕВ

Ткаченко объяснил, почему мешает властям Киева получить Гостиный двор

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко сообщил, что сначала предлагал властям Киева подписать меморандум с обещанием создать в здании Гостиного двора "культурный хаб" с музеями, но не дождавшись реакции, выступил с инициативой передачи здания на баланс министерства.

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Власти Киева и Министерство культуры и информполитики конкурируют за здание Гостиного двора
Власти Киева и Министерство культуры и информполитики конкурируют за здание Гостиного двора
Фото: nashkiev.ua

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко не получил гарантий, что столичные власти устроят в Гостином дворе "культурный хаб", и инициировал передачу здания на баланс министерства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Ткаченко, как только здание Гостиного двора вернули в собственность государства, встал вопрос о его концепции: культурный хаб или очередной ТРЦ. Он отметил, что за год КГГА, которая захотела получить этот объект в коммунальную собственность, так и не смогла обнародовать проект концепции.

Поэтому, сообщил министр, на заседании правительства он попросил не спешить с передачей, а заключить сначала между Минкультом и КГГА меморандум, в котором власть Киева пообещает создать в здании культурный хаб и некоторые музеи.

"Почти по истечении месяца стало очевидно, что в КГГА не спешат принять эту идею. Поэтому я выступил с инициативой и обратился к премьеру с просьбой о передаче Гостиного двора на баланс МКИП для создания в рамках проекта "Большая реставрация" музей современного искусства и культурный хаб", – написал он.

"Как только об этом стало известно в КГГА, меморандум в нашей редакции был подписан мгновенно. Но мы не стали ждать годы, и инициатива о передаче Гостиного двора МКИП начала воплощаться", – заявил министр.

Сейчас в ведомстве ожидают решения правительства.

"Надеемся, оно будет принято в пользу министерства, что даст нам правовые основания для борьбы с рейдерами, а также для полноценной реализации концепции Музея современного искусства с привлечением общественности", – написал Ткаченко.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после того, как город прошел все бюрократические процедуры и согласования с чиновниками, "голос подало Министерство культуры".

Он уверяет, что город готов отремонтировать здание, создать в нем общественное пространство, музей Киева, разместить другие экспозиции, однако Министерство культуры и информполитики блокирует этот процесс.

Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, был построен в 1809 году. В 2011 году здание Гостиного двора было исключено из списка памятников архитектуры.

В сентябре 2012 года Киевсовет передал ПАО "Укрреставрация" земельный участок площадью 1,02 га на Контрактовой площади, 4 в аренду на пять лет. Компания должна была превратить Гостиный двор в торгово-офисный центр. Против реконструкции здания несколько лет протестовали активисты. В июле 2014 года Киевсовет разорвал соглашение с ПАО "Укрреставрация" об аренде земли.

В декабре 2014 года Киевский городской совет обратился в Кабинет Министров с просьбой вернуть Гостиный двор в коммунальную собственность. Как отметили депутаты, здание находится в аварийном состоянии и требует консервации.

28 февраля 2018 года Киевский апелляционный хозяйственный суд обязал частную структуру вернуть государству здание Гостиного двора. Арендатор заявил, что будет дальше судиться за него.

8 мая Верховный Суд Украины оставил в силе решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, признав, что ПАО "Укрреставрация" не выполняла условий договора аренды.

Теги: КГГА, музеи, Гостиный двор, Александр Ткаченко, архитектура, министерство культуры, музей, мэр
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