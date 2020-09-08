Появление в Киеве Музея современного искусства – один из приоритетов “Экопартии” – Борислав Береза

Среди европейских столиц только в Киеве не занимаются развитием музеев, заявил лидер "Экопартии" Борислав Береза.

Борислав Береза: В любой приличной европейской столице есть свой музейный квартал. Но не в Киеве Фото: Borislav Bereza / Facebook

Столичная власть абсолютно не интересуется вопросами культуры. В Киеве не открывают новые музеи, а существующие методично уничтожают в угоду приближенным к мэрии застройщикам. Об этом лидер "Экопартии" Борислав Береза написал на своей странице в Facebook.

Он добавил, что культурную деградацию Киева столичные чиновники часто оправдывают отсутствием помещений для новых музеев, но настоящая причина – банальное нежелание что-то делать. Политик подчеркнул, что объекты культуры на территории столицы часто уничтожают специально: доводят до аварийного состояния, чтобы потом застроить “чем-то полезным”.

“В любой приличной европейской столице есть свой музейный квартал. Но не в Киеве. Взять хотя бы Гостиный Двор на Контрактовой площади, который идеально подходит для музея современного искусства, – написал он. – Но ведь кому-то интереснее там разместить бутики, казино и рестораны. Еще один музей мог давно появиться на Почтовой площади, где археологи обнаружили останки древнего Киева. Но на месте найденных археологических артефактов планируют новый ТЦ".

По словам политика, появление в столице Музея современного искусства является одним из приоритетов – его личных и команды “Экопартии”. Береза также пообещал вернуть городу полноценный Музей Киева.

12 августа Борислав Береза заявил о решении баллотироваться на должность киевского городского головы, а команда “Экопартии”, лидером которой он является, собирается избираться в состав Киевсовета.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.