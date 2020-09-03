Береза: Камеры видеонаблюдения в Киеве не видят, как похищают детей, но на бульваре Шевченко их, по справкам, 107. Вы видите их?

Столичная власть под лозунгом "защитить киевлян" бесконтрольно тратит средства на комплексную систему видеонаблюдения, однако в спальных районах камеры почти не устанавливают, заявил бывший нардеп, лидер "Экопартии" Борислав Береза.

Береза: В спальных районах камеры почти не устанавливают. Также их не было рядом, когда в Киеве неизвестные поджигали машины активистов Фото: Борислав Береза / Facebook

Столичные власти построили схему обогащения на закупках камер для комплексной системы видеонаблюдения в Киеве, заявил в Facebook бывший нардеп, лидер "Экопартии" Борислав Береза.

"Пятый год подряд столичная власть бесконтрольно тратит средства на комплексную систему видеонаблюдения. Речь идет о камерах с функциями распознавания лиц и номерных знаков. Сколько их и где наверняка они размещены, не знают ни столичные депутаты, ни чиновники: то ли 6 тыс., то ли 7 тыс. Разве что те, кто зарабатывают на этой схеме. А суть ее проста. Поскольку план размещения камер засекречен, деньги из городского бюджета на такое ноу-хау тратят пачками – проверить ничего нельзя. Например, в 2017 году только на одном бульваре Шевченко длиной 500 метров якобы установили 107 камер", – написал политик.

Он отметил, что все попытки киевских депутатов и правоохранителей узнать точное количество камер и реальные затраты на их закупку "заканчивались пшиком". Информацию об этом берегут "лучше, чем хранят банковскую тайну", добавил Береза.

Экс-нардеп обратил внимание на то, что КП "Информатика" "регулярно заявляет о вандализме, о повреждении камер, кражах", объявляя новые закупки.

"Хуже всего в этой ситуации, что весь схематоз происходит под лозунгом "защитить киевлян". Хотя на самом деле в спальных районах камеры почти не устанавливают. Также видеокамер не было рядом, когда в Киеве неизвестные поджигали машины активистов. А пленки, которые были предоставлены в качестве доказательств по делу об убийстве [журналиста Павла] Шеремета, предоставили почему-то не полицейские, а журналисты и активисты. Камеры не видят, как воруют детей, как нападают на прохожих у метро, как продают наркотики. Зато на бульваре Шевченко их, по справкам, 107. Вы видите их?" – подчеркнул Береза.

Комплексную систему видеонаблюдения в Киеве начали создавать в 2016 году. С тех пор, согласно данным портала ProZorro, на закупку оборудования и программного обеспечения для комплекса потратили более 200 млн грн.