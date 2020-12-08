Ткаченко предложил ввести в Украине стандарты обеспечения граждан культурными услугами

Украинцы, которые создают креативные смыслы, производят ресурс для развития страны. Для них должны быть созданы условия, которые вдохновляли бы их на идеи. Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Украина может стать сильной страной благодаря территориальным общинам и использованию потенциала материального и нематериального наследия, об этом 7 декабря в Facebook написал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Он отметил, что культура влияет на уровень привлечения туристов, повышение благосостояния жителей общины и экономическое развитие.

"Без использования ресурсного потенциала нематериального и материального наследия общество не построит успешный бренд, который будет использоваться объединенными территориальными общинами для привлечения инвестиций. Люди, которые создают креативные смыслы, живут в общинах. Именно они являются ядром креативных индустрий, которые производят ресурс для развития и производства. Для них на местах должны быть созданы все условия, которые вдохновляли бы их на идеи", – считает Ткаченко.

По его словам, министерство предлагает утвердить минимальные стандарты обеспечения граждан культурными услугами. Стандарты на этой неделе будут направлены на согласование в центральные органы власти и Ассоциацию органов местного самоуправления.

"Продолжить инициативу по созданию Центров культурных услуг. Ряд успешных примеров центров, построенных ОТО, доказывают их эффективность. Уровень вовлеченности населения в культурную жизнь там значительно выше", – подчеркнул министр.

Ткаченко отметил, что без возможности представителей ОТО подаваться на гранты Украинского культурного фонда, осуществлять обмен новыми украиноязычными книгами, без нормальных киноустановок, без инклюзивного художественного образования Украина "будет терять качество человеческого капитала и смысл жизни".

"Культура способна объединить жителей. Со стороны государства поддержка есть, но инициатива должна идти снизу. Только с пониманием ценности культуры на уровне общин потенциал ресурса культуры будет использоваться эффективно и на благо экономического развития регионов", – заявил глава Министерства культуры.

Верховная Рада в марте 2020 года в ходе внесения изменений в госбюджет для создания фонда борьбы с коронавирусом существенно сократила финансирование сферы культуры. Профильный комитет Рады перед голосованием отмечал, что финансирования лишат Госкино (750 млн грн), Украинский культурный фонд (500 млн грн), Институт книги (150 млн грн), а также направление туризма (240 млн грн). Кроме того, Кабмин предлагал урезать расходы на программу "сшивания страны", реставрационные работы по защите историко-культурного наследия и программы информполитики на сумму свыше 500 млн грн.

Кабинет Министров Украины на заседании 8 июля выделил 1 млрд грн на поддержку сферы культуры. Ткаченко, который представлял проект постановления, сообщил, что 590 млн грн из этой суммы будут направлены в виде грантов через Украинский культурный фонд на поддержку культурных проектов, стипендии самозанятым деятелям искусств, на поддержку креативных индустрий и внутреннего туризма.