Ткаченко анонсировал начало противоаварийных работ в Гостином дворе в Киеве

Гостиный двор в Киеве был построен в 1809 году Фото: depositphotos.com

"Мы начинаем восстановление Гостиного двора с двух параллельных процессов. Это срочные противоаварийные работы и разработка концепции будущего пространства Гостиного двора. Впервые на Украине историческое место отреставрируют с учетом потребностей современных горожан. Речь идет не только о ремонте здания Гостиного двора, но и о новой жизни всей Контрактовой площади", – написал Ткаченко.

По его словам, Минкульт в сотрудничестве с общественной организацией "Урбанина" хочет за три месяца разработать дорожную карту реставрации и развития Гостиного двора и пространства вокруг него.

"Участие в обсуждении будущего Гостиного двора примут не только реставраторы, архитекторы, урбанисты, историки, культурные менеджеры, общественность, а также представители государственной и городской власти, а еще киевляне и жители Подола", – подчеркнул Ткаченко.