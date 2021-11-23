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Ткаченко анонсировал начало противоаварийных работ в Гостином дворе в Киеве

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Гостиный двор в Киеве был построен в 1809 году
Гостиный двор в Киеве был построен в 1809 году
Фото: depositphotos.com

Старт противоаварийных работ в Гостином дворе в Киеве запланирован на начало декабря 2021 года. Об этом 23 ноября в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Мы начинаем восстановление Гостиного двора с двух параллельных процессов. Это срочные противоаварийные работы и разработка концепции будущего пространства Гостиного двора. Впервые на Украине историческое место отреставрируют с учетом потребностей современных горожан. Речь идет не только о ремонте здания Гостиного двора, но и о новой жизни всей Контрактовой площади", – написал Ткаченко.

По его словам, Минкульт в сотрудничестве с общественной организацией "Урбанина" хочет за три месяца разработать дорожную карту реставрации и развития Гостиного двора и пространства вокруг него.

"Участие в обсуждении будущего Гостиного двора примут не только реставраторы, архитекторы, урбанисты, историки, культурные менеджеры, общественность, а также представители государственной и городской власти, а еще киевляне и жители Подола", – подчеркнул Ткаченко.

Контекст:

Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, был построен в 1809 году. В 2011 году здание Гостиного двора было исключено из списка памятников архитектуры.

В сентябре 2012 года Киевсовет передал ПАО "Укрреставрация" земельный участок площадью 1,02 га на Контрактовой площади, 4 в аренду на пять лет. Компания должна была превратить Гостиный двор в торгово-офисный центр. Против реконструкции здания несколько лет протестовали активисты. В июле 2014 года Киевсовет расторг соглашение с ПАО "Укрреставрация" об аренде земли.

В декабре 2014 года Киевский горсовет обратился в Кабинет Министров с просьбой вернуть Гостиный двор в коммунальную собственность. Как отметили депутаты, здание находится в аварийном состоянии и требует консервации. Уже после этого, 8 февраля 2014 года в здании памятника архитектуры возник пожар, который уничтожил часть кровли Гостиного двора.

28 февраля 2018 года Киевский апелляционный хозяйственный суд обязал частную структуру вернуть государству здание Гостиного двора. Арендатор заявил, что будет дальше судиться за него.

8 мая Верховный Суд Украины оставил в силе решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, признав, что ПАО "Укрреставрация" не выполняло условий договора аренды.

Право реконструировать и использовать комплекс оспаривали Минкульт и киевские власти. Мэр Киева Виталий Кличко обвинял министерство в блокировании передачи Гостиного двора общине столицы, Ткаченко отвечал, что не получил гарантий, что столичные власти устроят в Гостином дворе "культурный хаб", а не ТРЦ, и потому инициировал передачу здания на баланс министерства.

19 мая 2021 года Гостиный двор в Киеве получил статус памятника культурного наследия национального значения. "Это решение [Кабмина] позволит ФГИУ передать памятник в управление МКИП, а следовательно – начать работу над противоаварийными и реставрационными работами", – отмечали в Минкульте.

Ткаченко сообщал 18 июня, что на основании решения правительства Фонд госимущества Украины передаст Гостиный двор в сферу управления Минкульта.

С 26 августа Гостиный двор в Киеве взят под государственную охрану. Это первый шаг для того, чтобы начать срочные противоаварийные работы, пока "будет утверждена концепция развития Гостиного двора и разработана научно-проектная документация", говорил Ткаченко.

Теги: Киев, Украина, памятник, Гостиный двор, Александр Ткаченко, Минкульт, архитектура
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