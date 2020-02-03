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За январь в Киеве зафиксировали более 3 тысяч обращений из-за домашнего насилия

Больше всего сообщений о домашнем насилии поступило в Дарницком районе Киева – 305.

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В Киеве по поводу домашнего насилия за январь обращались 3336 раз
В Киеве по поводу домашнего насилия за январь обращались 3336 раз
Фото: pixabay.com

В январе этого года в Киеве зафиксировано более 3300 обращений относительно домашнего насилия. Об этом заявила заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Марина Хонда, сообщает 3 февраля пресс-служба КГГА.

"Согласно сводной информации от полиции, районных социальных служб и Киевского городского центра по работе с женщинами, за прошлый месяц зафиксировано 3336 обращений относительно домашнего насилия. Больше всего обращений поступило в Дарницком районе (305), меньше всего – в Печерском (18)", — отметила Хонда.

Она добавила, что в течение этого периода Киевский городской центр по работе с женщинами получил 315 обращений по поводу домашнего насилия. Из них от женщин поступило 300, а от мужчин – 15. Также в Киеве зафиксировано 36 случаев домашнего насилия над детьми. Шестеро обидчиков направлены для прохождения коррекционных программ.

Как сообщает КГГА, в январе полиция зафиксировала 1689 обращений относительно домашнего насилия, из которых подтвердился 1171. Правоохранители вынесли 351 срочное предписание, запрещающее обидчику приближаться к пострадавшему или находиться в одном месте на срок до 10 суток. Также составлено 479 протоколов в отношении обидчиков.

Первый приговор за домашнее насилие в Украине вынесли 10 апреля 2019 года. Суд признал виновным 57-летнего жителя Вознесенска, который в течении нескольких лет избивал свою мать.

Теги: Киев, КГГА, домашнее насилие, Марина Хонда
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