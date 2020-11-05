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Закладка первого камня нового образовательного комплекса А+ в ЖК "Файна Таун"

4 ноября 2020 года состоялась торжественная церемония старта строительства нового образовательного комплекса сети А+ в жилом квартале "Файна Таун" от KAN Development.

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На церемонии закладки первого камня присутствовали основатель компании KAN Игорь Никонов, генеральный директор сети А+ Татьяна Курмаз и Дмитрий Васильев соучредитель и главный архитектор компании Archimatika
На церемонии закладки первого камня присутствовали основатель компании KAN Игорь Никонов, генеральный директор сети А+ Татьяна Курмаз и Дмитрий Васильев – соучредитель и главный архитектор компании Archimatika
Фото: пресс-служба KAN Development

Уже осенью 2022 года свои двери откроют начальная школа на 240 мест, лицей на 280 учащихся и детский сад на 120 мест общей площадью 13 500 м2. На церемонии закладки первого камня присутствовали основатель компании KAN – Игорь Никонов, генеральный директор сети А+ – Татьяна Курмаз и Дмитрий Васильев – соучредитель и главный архитектор компании Archimatika. KAN стал первым в Украине девелопером, который объединил под одной крышей детский сад, начальную школу, лицей и внешкольные студии.

Для KAN и А+ важным является создание комфортной и безопасной среды, которая дает возможность выявить лидерские и творческие качества нового поколения. Новый образовательный проект будет продолжать воплощать идею континуальности образования, всестороннего развития детей и билингвального обучения, которая присутствует во всей сети А+. Отдельным направлением нового образовательного комплекса в "Файна Таун" станет уклон на архитектуре, дизайне и строительстве, а его менторами будут выступать специалисты KAN и Archimatika. 

Также в проекте будут созданы большие рекреационные пространства, которые создают множественные сценарии использования. Например, на четвертом этаже будет располагаться большая терраса с благоустройством размером 486 м2, на которой можно будет проводить занятия на свежем воздухе, устраивать фестивали, научные ярмарки, занятия по йоге и медитации. 

Большое внимание уделено спортивному и творческому направлениям, под которые выделено более 1000 м2 для многофункциональных спортивных и хореографических классов. Начиная с раннего возраста программы начальной школы и лицея будут расширены дополнительными курсами и дисциплинами: 3D моделирование, веб-дизайн, архитектура, урбанистика, история искусств и другие. 

Настоящей изюминкой образовательного комплекса А+ в "Файна Таун" является горка для спуска со второго этажа в фойе, которая позволит параллельно с лестницей и лифтом получить игровой способ спуститься по спиральной трубе на этаж ниже.

Реализация образовательного комплекса А+ является следующим шагом расширения инфраструктурных функций в рамках проекта ЖК "Файна Таун". Наличие школы и детского сада в пешей доступности от дома является уникальной особенностью девелопера KAN, который создает комфортную среду обитания в своих проектах. 

ЖК "Файна Таун". Дозвіл на виконання будівельних робіт №ІУ 115170960982 від 06.04.2017 виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. Ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV i V категорій складності реєстраційний запис 2013035345 від 29.03.2017, видана ДАБI. Поштова адреса проекту вул. Салютна, 2, будівельна адреса вул. Салютна, 2Б.

Теги: Киев, образование, строительство, дизайн, Игорь Никонов, архитектура, школы, инфраструктура, детский сад, девелопер
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