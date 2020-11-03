Украинским школам не хватает технологического оборудования, чтобы качественно для всех классов организовать дистанционное онлайн-обучение

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Традиционно нельзя дистанционно.

Сегодня ведутся дискуссии, как проводить обучение в школах – традиционно очное обучение или переводить школы на дистанционное обучение во время пандемии. Сегодня ученики начальной школы учатся преимущественно очно, в то время как средняя и старшая школа – путем смешанного или дистанционного обучения. Недавно министр образования отметил, что Украина преимущественно готова к внедрению дистанционного обучения во время карантина. Впрочем, заявления министра и реальность, как говорится, – это две большие разницы.

Сегодня организация образовательного процесса в онлайн-режиме возложена фактически на руководство школ. И крутись здесь, как можешь. Однако школам не хватает соответствующего технологического оборудования для того, чтобы качественно для всех классов одновременно организовать дистанционное онлайн-обучение. Кроме того, обеспечить "виртуальное" присутствие учеников на дистанционных онлайн-уроках должны родители – обеспечить надлежащие условия для обучения, как говорится в рекомендациях по организации дистанционного обучения на сайте "Новой украинской школы".

Таким образом, на родителей возлагается задача купить соответствующий гаджет и качественный интернет. И если в Киеве у родителей, как правило, не возникает проблем с выполнением возложенного на них министерством и школами "долгом", то ситуация в регионах значительно отличается, мягко говоря, поскольку отсутствует качественный интернет, не говоря уже об отсутствии у родителей средств для приобретения современных ноутбуков, планшетов или смартфонов. Таким образом, часть детей фактически лишена доступа к образовательному процессу.

Если с технологической подготовкой школ для организации дистанционного онлайн-обучения есть довольно значительные проблемы, то с методическим обеспечением ситуация выглядит неплохо. Размещенные на сайте НУШ методические рекомендации содержат разделы об организации дистанционного обучения, доступные средства и инструменты дистанционного обучения, а также раздел по методологии организации онлайн-обучения: мотивация и учебные навыки учащихся, методы взаимодействия учителей и учеников, особенности расписания, обратной связи и особенности оценки и контроля.

Сегодня очевидно, что закрытие школ и переход на дистанционное обучение определяется эпидемической ситуацией в том или ином регионе, поскольку болеют не только ученики, но и учителя, которые в таком случае не могут выполнять свои обязанности в это время. Но в целом образовательные учреждения не совсем готовы к проведению дистанционного онлайн-обучения из-за нехватки именно технологических средств. И министерство, и правительство со времени введения карантина весной могли бы лучше подготовиться к началу учебного процесса осенью и минимально обеспечить школы необходимой техникой. На мой взгляд, сегодня новоизбранные органы местного самоуправления в общинах должны больше внимания уделить обеспечению школ и улучшению образовательного процесса, в том числе привлекая меценатов и бизнес к этому.

Помимо того, ситуация с пандемией и ростом числа заболеваний заставляет власть во всех странах усиливать карантинные ограничения. По-разному подходят в мире к работе школ во время пандемии. Так, в Польше классы средней и старшей школы перевели на дистанционное онлайн-обучение, в то время как в Германии и Ирландии школы продолжают работать. Пока у нас эпидемическая ситуация определяет, будут ли работать школы и переводить ли образовательный процесс в них на дистанционную форму, Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что закрытие школ мало способствует сдерживанию распространения коронавируса, поэтому там считают, что школы должны продолжать работать, а дети – иметь доступ к образованию.

Источник: "ГОРДОН"