Во Львовской области отравились 26 человек. СМИ пишут, что это произошло в сети ресторанов

"Во Львовской области 26 человек заболели сальмонеллезом, из них трое – дети. Больные доставлены во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу. Состояние средней тяжести", – говорится в сообщении.

Руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко назвала классические признаки кишечной инфекции (тошнота, рвота, боль в животе и понос) и отметила, что заболеть можно "из-за немытых рук или надоедливых мух".

Чиновники не указали, где именно произошло отравление.

Zaxid.net выяснил, что инцидент связан с одним из ресторанов львовской сети "Томатина". Там изданию объяснили, что первые жалобы по поводу плохого самочувствия посетителей начали поступать 7 июля, жаловались на два блюда, в которые входит соус "карбонара".

"Эти блюда сняты с продажи; в заведениях проводится проверка Госпродпотребслужбой; сотрудники, имевшие отношение к производству соуса, отстранены и проходят проверку; проводится внутренняя служебная проверка", – письменно ответили журналистам.

Представитель сети Святослав Мерза уточнил, что случай массового отравления произошел в заведении на улице Мазепы.