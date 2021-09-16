Минздрав возобновит внезапные проверки на золотистый стафилококк

Минздрав решил возобновить проверки после отравления детей в Хмельницком Фото: depositphotos.com

Решение было принято на совещании у президента Украины Владимира Зеленского по ситуации вокруг массового отравления 92 детей в Хмельницком.

Согласно данным расследования, причиной отравления стало заражение золотистым стафилококком сырья и готовых блюд от работников пищеблока учреждения.

"Чтобы в дальнейшем избежать подобных вспышек в учебных заведениях и защитить наших детей от отравлений, Министерство здравоохранения инициирует проведение выборочных внезапных проверок по сбору биоматериала для исследования на предмет носительства золотистого стафилококка силами специализированных противоэпидемических бригад по всей территории страны", – сообщили в Минздраве.