В Офисе президента Украины пообещали наказать виновных в массовом отравлении школьников в Хмельницком

В ОП сказали, что у всех работников пищеблока проверят санитарные книжки Фото: depositphotos.com

"Реформа питания в школах предполагает не только изменение меню и ремонт помещений, но и ответственное отношение персонала к гигиене и санитарным нормам. Медицинский осмотр является не формальностью, а важным условием безопасности детей. За допущение таких случаев недобросовестного отношения к своим обязанностям и невыполнение санитарных норм поварами и персоналом, а также за отсутствие должного контроля со стороны руководства виновные понесут реальную ответственность", – сказала замглавы ОП.

Директора школы, в которой отравились дети, рекомендовали отстранить от исполнения обязанностей. По словам Соколовской, проверят санитарные книжки всех работников пищеблока и наличие необходимых анализов.

В ОП уточнили, что по результатам проверки Госпродпотребслужбы был обнаружен стафилококк в еде и у четырех работников столовой на руках и халатах. Служба также начала внеплановые проверки.