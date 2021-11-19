Администратора дома престарелых в Днепре, где погибли пять человек, арестовали. В деле трое подозреваемых

Прокуроры требовали взять подозреваемую под стражу, но адвокат убедил суд, что его подзащитная не будет скрываться от следствия, поскольку имеет несовершеннолетнего ребенка.
Всего в рамках производства подозрения в несоблюдении правил пожарной безопасности вручили троим людям: кроме администратора, это санитарка и предприниматель – владелец заведения.
16 ноября в Днепре в частном доме престарелых погибли пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет. В полиции называли как предварительную причину смерти отравление угарным газом при возгорании электропроводки.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение противопожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
В сюжете ТСН говорилось со ссылкой на спасателей, что комната, в которой погибли люди, была плотно закрыта, в ней тлел матрас.
В управлении социальной защиты Днепра утверждают, что дом престарелых работал нелегально и не был внесен в реестр.