Администратора дома престарелых в Днепре, где погибли пять человек, арестовали. В деле трое подозреваемых

Прокуроры требовали взять подозреваемую под стражу, но адвокат убедил суд, что его подзащитная не будет скрываться от следствия, поскольку имеет несовершеннолетнего ребенка.

Всего в рамках производства подозрения в несоблюдении правил пожарной безопасности вручили троим людям: кроме администратора, это санитарка и предприниматель – владелец заведения.