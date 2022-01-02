Аспирант из Франции заявил, что в Киеве его изнасиловал священник УПЦ Московского патриархата

"Священник УПЦ Московского патриархата, который ко мне приставал и совершил насильственные действия сексуального характера ночью 28 декабря в Киеве, когда я резко заболел, с температурой", – отметил в посте француз.

Он выставил скриншоты со страницы Шахтарина и переписки со священником. Имбер также сообщил, что написал заявление в полицию и в УПЦ МП.

"Никто не отвечал. Отец Николай Балашов, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, прочитал мое сообщение и не отвечал", – уточнил аспирант.

В интервью ТСН Имбер рассказал, что 28 декабря плохо себя чувствовал, у него подтвердили COVID-19. Он обратился за помощью к знакомому священнику, тот позвал его к себе, накормил, напоил водкой и уложил спать. По словам аспиранта, он был в таком состоянии, что не мог сопротивляться насилию.

В УПЦ МП журналистам сказали, что не знают об инциденте. Архиепископ Климент посоветовал Имберу обратиться в полицию.

"Если у человека есть какие-то проблемы, то нужно обращаться в следственные органы. Согласно тому, как цивилизованно все это решается", – заявил священнослужитель.