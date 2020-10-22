Блогер Алена Лоран сообщила, что ее дочь пытался похитить сосед

В Киевской области 21 октября правоохранители предотвратили похищение малолетнего ребенка – дочери блогера и телеведущей Алены Лоран – с целью выкупа. По словам женщины, похищение планировал сосед, с которым у нее никогда не было конфликтов.

Украинская блогер и телеведущая Алена Лоран в Instagram рассказала подробности инцидента с "похищением" ее малолетней дочери Габриэлы.

"Да, Габи хотели похитить. Сумма выкупа составила $200 тыс. Не получилось, потому что нас заведомо предупредили правоохранительные органы. Мы были готовы", – отметила она.

По словам ведущей, покушение планировалось с 4 августа.

"Была слежка. Габи ничего не знает и ни морально, ни физически не пострадала. Злоумышленники уже закрыты. Срок приговора – от восьми до 15 лет тюремного заключения. Если бы не правоохранители и не инсценировка похищения – все могло быть печально. Под чутким руководством проводилась спецоперация. Мы безумно благодарны всем ребятам за то, что наша дочь в безопасности и все это время, пока я вела переговоры с похитителем, была в гостинице, смотря мультики, ничего не подозревая", – написала Лоран.

Она рассказала, что несостоявшимся похитителем ребенка оказался сосед, с которым никогда не было конфликтов.

"Он прослушивал разговоры наши на заднем дворике относительно бизнеса. Он, его жена и подельник арестованы без права внесения залога", – добавила блогер.

21 октября полиция сообщила, что полицейские получили информацию, что неизвестные планируют похитить малолетнего ребенка с целью получения выкупа и подыскивают для этого исполнителя. Чтобы предотвратить похищение, правоохранители сообщили родителям о преступных намерениях и инсценировали похищение. Члены группировки были задержаны в селе Белогородка Киевской области во время получения средств.