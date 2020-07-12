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Более 500 посетителей были без масок. Полицейские закрыли ночной клуб в Козине

Правоохранители после профилактического рейда составили два протокола в отношении администратора ночного клуба в Козине Киевской области по ст. 44-3 Административного кодекса "нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных действующим законодательством".

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Нарушение работы ночного клуба обнаружили правоохранители во время профилактического рейда
Нарушение работы ночного клуба обнаружили правоохранители во время профилактического рейда
Фото: kv.npu.gov.ua

В Козине Киевской области правоохранители закрыли ночной клуб после того, как обнаружили, что персонал и более 500 посетителей находятся там без масок. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Вопреки карантинным ограничениям, развлекательное заведение в поселке Козин в Обуховском районе  продолжило работу после 22.00. Также в этом заведении персонал и более полутысячи посетителей находились без средств индивидуальной защиты. Нарушение работы ночного клуба обнаружили работники Обуховского отдела полиции во время профилактического рейда", – говорится в сообщении.

Работники полиции составили два административных протокола в отношении администратора ночного клуба по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных действующим законодательством). Статья предусматривает наказание в виде наложения штрафа на граждан от 17 тыс. до 34 тыс. грн. и на должностных лиц – от 34 тыс. до 170 тыс. грн.

В пресс-службе сообщили, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины, полицейские области проводят проверки субъектов хозяйствования по соблюдению ими установленных требований к функционированию в условиях адаптивного карантина.

Из-за пандемии COVID-19 в Украине с 12 марта начал действовать карантинС 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабинет Министров Украины ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям. С 22 июня Кабмин разрешил местным властям открывать заведения питания и размещения.

Теги: полиция, Киевская область, штраф, карантин, правоохранители, Козин, ночной клуб
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