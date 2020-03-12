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Дело о нападении на журналистов "112 Украина" в Харьковской области передано в суд

В августе 2019 года на съемочную группу, которая снимала сюжет о незаконной вырубке леса в Харьковской области, напали работники лесхоза. Следствие завершено, обвинительные акты в отношении пяти человек переданы в суд.

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В нападении участвовали десятки человек, обвинение составлено в отношении пятерых
В нападении участвовали десятки человек, обвинение составлено в отношении пятерых
Фото: npu.gov.ua

Дело об избиении в прямом эфире журналиста телеканала "112 Украина" Олега Решетняка передано в суд. Об этом 12 марта сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

В Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области на запрос НСЖУ ответили, что по делу проходит пять обвиняемых в препятствовании профессиональной деятельности журналиста. Обвинительные акты в их отношении направлены в суд 19 февраля.

Уже начались подготовительные заседания, рассказал Томиленко со ссылкой на Решетняка. Журналист собирается посетить суд, когда дело начнут рассматривать по сути.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/2750008971750616

28 августа канал "112 Украина" сообщил, что на их съемочную группу, которая снимала сюжет о незаконной вырубке леса в Харьковской области, напали несколько десятков работников лесхоза. "Наших журналистов сначала заперли в автомобиле, в котором спустили колеса, а после избили журналиста в прямом эфире. Кроме того, требовали удалить видео с отснятыми материалами", – заявили в телекомпании.

Четырем мужчинам и одной женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, трое из обвиняемых находятся под домашним арестом.

Теги: Харьковская область, нападение, журналисты, НСЖУ, 112 Украина, Национальная полиция, избиение, лесное хозяйство, Сергей Томиленко
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