Дело о нападении на журналистов "112 Украина" в Харьковской области передано в суд

В августе 2019 года на съемочную группу, которая снимала сюжет о незаконной вырубке леса в Харьковской области, напали работники лесхоза. Следствие завершено, обвинительные акты в отношении пяти человек переданы в суд.

В нападении участвовали десятки человек, обвинение составлено в отношении пятерых Фото: npu.gov.ua

Дело об избиении в прямом эфире журналиста телеканала "112 Украина" Олега Решетняка передано в суд. Об этом 12 марта сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

В Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области на запрос НСЖУ ответили, что по делу проходит пять обвиняемых в препятствовании профессиональной деятельности журналиста. Обвинительные акты в их отношении направлены в суд 19 февраля.

Уже начались подготовительные заседания, рассказал Томиленко со ссылкой на Решетняка. Журналист собирается посетить суд, когда дело начнут рассматривать по сути.

28 августа канал "112 Украина" сообщил, что на их съемочную группу, которая снимала сюжет о незаконной вырубке леса в Харьковской области, напали несколько десятков работников лесхоза. "Наших журналистов сначала заперли в автомобиле, в котором спустили колеса, а после избили журналиста в прямом эфире. Кроме того, требовали удалить видео с отснятыми материалами", – заявили в телекомпании.

Четырем мужчинам и одной женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, трое из обвиняемых находятся под домашним арестом.