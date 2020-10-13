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ПРОИСШЕСТВИЯ

Дело против Титушко передали в суд

Спортсмен из Броваров Вадим Титушко, чья фамилия стала нарицательной, обвиняется в разбойном нападении на частный дом. Досудебное расследование завершено, сообщили в Национальной полиции.

Титушко в 2013 году получил известность после нападения на журналистов
Титушко в 2013 году получил известность после нападения на журналистов
Фото: Vladyslav Sodel / Facebook

Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование уголовных производств в отношении спортсмена из Броваров Киевской области Вадима Титушко, которому инкриминируют разбой и незаконное завладение транспортным средством. Об этом "Украинской правде" 13 октября сообщил заместитель директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Ярослав Тракало.

"После финализации процессуальных действий, необходимых для завершения досудебного расследования, два производства были объединены в одно и еще в прошлом месяце направлены в суд. То есть полиция свою работу завершила, теперь слово за Фемидой", – сказал Тракало.

По сведениям издания, срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста для Титушко истек 3 сентября. Дело передано для рассмотрения по существу в Броварской городской суд.

Спортсмена, чья фамилия является нарицательной, обвиняют в совершении разбойного нападения на частный дом в селе Рожны Броварского района Киевской области. Инцидент произошел в августе 2018 года. Группа лиц в черных масках и спортивной черной форме с оружием проникла в дом, связала владельцев, похитила деньги, после чего покинула место преступления на автомобиле хозяина.

Вадим Титушко стал известен в мае 2013 года: он и еще несколько человек напали на журналистов Владислава Соделя и Ольгу Сницарчук, которые освещали митинг оппозиционных партий. В августе того же года спортсмен заключил мировое соглашение с пострадавшими, суд признал его виновным в хулиганстве и приговорил к трем годам условно.

После этого инцидента титушками называют людей, которых используют в качестве подстрекателей и наемников для организации силовых провокаций, потасовок и других акций с применением физической силы.

Теги: нападение, Бровары, Национальная полиция, Ярослав Тракало, Вадим Титушко, суд, разбой
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