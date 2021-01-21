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ПРОИСШЕСТВИЯ

Фигуранта дела о гибели сотрудника Администрации президента Украины суд приговорил к восьми годам тюрьмы

В марте 2019 года нашли мертвым сотрудника Администрации Президента Украины Александра Бухтатого. В январе 2021-го в суде зачитали приговор для гражданина Армении, который избил Бухтатого во время ограбления.

Приговор вынес Шевченковский райсуд
Приговор вынес Шевченковский райсуд
Фото: pixabay.com

21 января Шевченковский райсуд Киева приговорил к восьми годам лишения свободы мужчину, который в марте 2019 года избил сотрудника Администрации Президента Украины (АПУ) Александра Бухтатого, впоследствии скончавшегося.

Об этом "Украинской правде" сообщила спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Она рассказала, что подозреваемый в разбое гражданин Армении вместе с сообщником напал на Бухтатого с целью ограбления. Вину в разбое иностранец признал.

Его причастность к попаданию в организм погибшего психотропного медицинского препарата клозапина доказана не была.

На заседании суда прокурор просил для обвиняемого девять лет лишения свободы.

Сообщник гражданина Армении находится на свободе, он объявлен в розыск.

"Материалы относительно соучастника преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается", – объяснила Максимец.

Бухтатого нашли мертвым 14 марта 2019 года около 7.00 возле церкви на улице Багговутовской в Киеве. 

Прокуратура Киева сообщала, что вечером 13 марта Бухтатого избили двое мужчин, забрали мобильный телефон и банковскую карту, после чего скрылись. Одного из нападавших вскоре задержали и вручили подозрение, им оказался гражданин Армении. 15 марта Шевченковский районный суд Киева взял подозреваемого под стражу.

По данным следствия, Бухтатому нанесли не менее четырех ударов в голову. 

"Украинская правда" отмечала, что с целью ограбления преступники часто используют сильнодействующие лекарственные средства (клофелин или клозапин), которые подмешивают в алкоголь.

Теги: прокуратура, тюрьма, розыск, следствие, нападение, ограбление, приговор, Шевченковский суд, уголовное производство, Надежда Максимец, Александр Бухтатый, суд, разбой
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