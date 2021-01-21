Фигуранта дела о гибели сотрудника Администрации президента Украины суд приговорил к восьми годам тюрьмы

В марте 2019 года нашли мертвым сотрудника Администрации Президента Украины Александра Бухтатого. В январе 2021-го в суде зачитали приговор для гражданина Армении, который избил Бухтатого во время ограбления.

21 января Шевченковский райсуд Киева приговорил к восьми годам лишения свободы мужчину, который в марте 2019 года избил сотрудника Администрации Президента Украины (АПУ) Александра Бухтатого, впоследствии скончавшегося.

Об этом "Украинской правде" сообщила спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Она рассказала, что подозреваемый в разбое гражданин Армении вместе с сообщником напал на Бухтатого с целью ограбления. Вину в разбое иностранец признал.

Его причастность к попаданию в организм погибшего психотропного медицинского препарата клозапина доказана не была.

На заседании суда прокурор просил для обвиняемого девять лет лишения свободы.

Сообщник гражданина Армении находится на свободе, он объявлен в розыск.

"Материалы относительно соучастника преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается", – объяснила Максимец.

Бухтатого нашли мертвым 14 марта 2019 года около 7.00 возле церкви на улице Багговутовской в Киеве.