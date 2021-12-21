Харьковскому патрульному, сбившему пешехода, присудили три года тюрьмы

В прокуратуре считают наказание не соответствующим тяжести преступления, так как пострадавший получил инвалидность Фото: khar.gp.gov.ua

Суд приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года и решил взыскать в пользу потерпевшего имущественный и материальный ущерб на сумму 310 тыс. грн.

Санкция статьи, по которой осудили патрульного (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), предполагает наказание от трех до восьми лет тюрьмы.

"Прокуратура будет обжаловать указанный приговор суда в связи с несоответствием наказания степени тяжести преступления", – говорится в сообщении.

Адвокат обвиняемого Олег Головков сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что защита также намерена обжаловать приговор суда первой инстанции.

"Мы будем требовать признания его невиновным. Мой подзащитный ехал с проблесковыми маячками, это было в ходе преследования. Поэтому любой, кто видел этот автомобиль, должен был покинуть пешеходную зону", – сказал Головков.