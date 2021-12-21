Харьковскому патрульному, сбившему пешехода, присудили три года тюрьмы

Суд приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года и решил взыскать в пользу потерпевшего имущественный и материальный ущерб на сумму 310 тыс. грн.
Санкция статьи, по которой осудили патрульного (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), предполагает наказание от трех до восьми лет тюрьмы.
"Прокуратура будет обжаловать указанный приговор суда в связи с несоответствием наказания степени тяжести преступления", – говорится в сообщении.
Адвокат обвиняемого Олег Головков сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что защита также намерена обжаловать приговор суда первой инстанции.
"Мы будем требовать признания его невиновным. Мой подзащитный ехал с проблесковыми маячками, это было в ходе преследования. Поэтому любой, кто видел этот автомобиль, должен был покинуть пешеходную зону", – сказал Головков.
24 февраля 2017 года патрульный полицейский на служебном автомобиле Toyota Prius сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями, на основании которых он позднее получил инвалидность.
В прокуратуре подчеркивают, что полицейский двигался со скоростью не менее 90 км/ч, без включенного специального звукового сигнала.
В суде патрульный свою вину не признал.