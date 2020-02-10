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Икона, монеты, книги, медали. Таможенники сообщили, что женщина пыталась вывезти в Польшу более 100 старинных предметов

Гражданка Украины, пересекавшая границу с Польшей, скрыла от таможенников наличие предметов, запрещенных к перемещению через таможенную границу, сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Предметы, которые перевозила женщина, изъяли
Предметы, которые перевозила женщина, изъяли
Фото: Галицька митниця Держмитслужби / Facebook

Из Украины в Польшу пытались вывезти более 100 предметов антиквариата. Об этом в Facebook 9 февраля сообщила пресс-служба Галицкой таможни Государственной таможенной службы Украины.

Антиквариат пытались вывезти из Украины в Польшу, его изъяли на пункте пропуска "Рава-Русская".

"Гражданка Украины как пассажир автомобиля пересекала границу полосой упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор". О наличии запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров не сообщила. Во время таможенного досмотра в чемодане, который находился в багажнике, таможенники нашли икону, монеты, банкноты, книги, картину, медали. Всего более 100 предметов", – говорится в сообщении.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил согласно ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

"Предметы старины изъяты. Их направят на экспертизу для определения ценности", – добавили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/GLnewcustoms/posts/190482985650100

Теги: Польша, граница, таможня, антиквариат
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