Инсценировка убийства заммэра Черкасс. Местный бизнесмен прокомментировал обвинения в причастности к преступлению

Владелец черкасской компании "Новое качество" Андрей Бортник собирается обратиться в полицию с заявлением о ложном сообщении о преступлении, которое прозвучало из уст заместителя городского головы Юрия Ботнара. Об этом Бортник заявил в комментарии журналистам 20 июля, сообщается на странице предприятия в Facebook.
Ботнар предположил, что депутат горсовета Черкасс Максим Шадловский, задержанный по подозрению в заказе его убийства, был всего лишь политической крышей настоящего заказчика – Бортника. "Новое качество" могло быть недовольно позицией заммэра и фракции "Свобода" по вопросам соглашения о вывозе мусора, сказал чиновник.
"В шоке от тех абсурдных обвинений, которые прозвучали. Просто нет слов", – признался Бортник.
По его словам, выступление заместителя городского головы стало попыткой политического пиара партии, имеющей низкие рейтинги.
"Едва ли не ежедневные упоминания о "Новом качестве" в спичах политиков свидетельствуют о старте избирательной кампании. Даже в такой стрессовой и сложной ситуации, как история с заказом [убийства]. Жаль, что наш бизнес страдает от таких заявлений, как и рядовые жители Черкасс, которых вовлекают в эту информационную грязь", – сказал Бортник.
16 июля мэр Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал, что его заместитель Ботнар с вечера 15 июля не выходит на связь и дома его нет. Облуправление Национальной полиции начало уголовное производство по заявлению родственников чиновника. Вечером того же дня Госбюро расследований проинформировало, что было инсценировано убийство Ботнара, предполагаемый заказчик, депутат Черкасского городского совета, задержан. Сообщалось, что речь идет о Шадловском.