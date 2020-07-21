Инсценировка убийства заммэра Черкасс. Местный бизнесмен прокомментировал обвинения в причастности к преступлению

Заместитель городского головы Черкасс Юрий Ботнар предположил, что за организацией покушения на него стоит владелец компании "Новое качество" Андрей Бортник. Тот заявил, что находится в шоке от "абсурдных обвинений".

Владелец черкасской компании "Новое качество" Андрей Бортник собирается обратиться в полицию с заявлением о ложном сообщении о преступлении, которое прозвучало из уст заместителя городского головы Юрия Ботнара. Об этом Бортник заявил в комментарии журналистам 20 июля, сообщается на странице предприятия в Facebook.

Ботнар предположил, что депутат горсовета Черкасс Максим Шадловский, задержанный по подозрению в заказе его убийства, был всего лишь политической крышей настоящего заказчика – Бортника. "Новое качество" могло быть недовольно позицией заммэра и фракции "Свобода" по вопросам соглашения о вывозе мусора, сказал чиновник.

"В шоке от тех абсурдных обвинений, которые прозвучали. Просто нет слов", – признался Бортник.

По его словам, выступление заместителя городского головы стало попыткой политического пиара партии, имеющей низкие рейтинги.

"Едва ли не ежедневные упоминания о "Новом качестве" в спичах политиков свидетельствуют о старте избирательной кампании. Даже в такой стрессовой и сложной ситуации, как история с заказом [убийства]. Жаль, что наш бизнес страдает от таких заявлений, как и рядовые жители Черкасс, которых вовлекают в эту информационную грязь", – сказал Бортник.