Кличко рассказал о состоянии участника ООС, на которого в Киеве напал вооруженный мужчина

Участник операции Объединенных сил на Донбассе и волонтер, на которого было совершено нападение в Соломенском районе Киева 14 октября, пришел в себя, его состояние стабильное. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
По словам мэра, пострадавший находится в Киевской больнице №17.
"При обследовании врачи обнаружили восемь ножевых ранений в различные части тела! Парня прооперировали и госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Он пришел в себя и уже может разговаривать", – сказал Кличко.
Он поблагодарил медиков, которые спасли раненому волонтеру жизнь.
"Потому что счет шел буквально на минуты. И полиция сработала оперативно. Нападающего задержали в тот же вечер. Ему уже объявили подозрение", – добавил мэр Киева.
14 октября Кличко сообщил о нападении на волонтера, который раздавал газеты.
"Вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии УДАР – молодого парня Станислава, который раздавал на улице газеты. Парень, участник АТО/ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц", – рассказал Кличко.
По словам свидетелей, волонтер вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего, который приставал к другим волонтерам. Когда Станислав отвернулся, мужчина достал нож и нанес ему проникающее ранение в шею.
Нападавшего задержали.