Кличко рассказал о состоянии участника ООС, на которого в Киеве напал вооруженный мужчина

У волонтера и участника ООС, которого ранили ножом 14 октября в Соломенском районе Киева, врачи обнаружили восемь ножевых ранений. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Кличко: Нападающего задержали в тот же вечер, ему уже объявили подозрение Фото: Кличко - мер / Facebook

Участник операции Объединенных сил на Донбассе и волонтер, на которого было совершено нападение в Соломенском районе Киева 14 октября, пришел в себя, его состояние стабильное. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам мэра, пострадавший находится в Киевской больнице №17.

"При обследовании врачи обнаружили восемь ножевых ранений в различные части тела! Парня прооперировали и госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Он пришел в себя и уже может разговаривать", – сказал Кличко.

Он поблагодарил медиков, которые спасли раненому волонтеру жизнь.

"Потому что счет шел буквально на минуты. И полиция сработала оперативно. Нападающего задержали в тот же вечер. Ему уже объявили подозрение", – добавил мэр Киева.

14 октября Кличко сообщил о нападении на волонтера, который раздавал газеты.

"Вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии УДАР – молодого парня Станислава, который раздавал на улице газеты. Парень, участник АТО/ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц", – рассказал Кличко.

По словам свидетелей, волонтер вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего, который приставал к другим волонтерам. Когда Станислав отвернулся, мужчина достал нож и нанес ему проникающее ранение в шею.

Нападавшего задержали.