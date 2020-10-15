Полиция открыла уголовное производство по факту нападения в Киеве на участника ООС

Злоумышленник, который в Киеве ударил волонтера ножом, был задержан на месте происшествия, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Полиция открыла уголовное производство по факту нападения в Киеве на волонтера и участника операции Объединенных сил. Об этом 15 октября в Facebook сообщает пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 36-летний киевлянин. Злоумышленник, ударивший волонтера ножом, был задержан на месте происшествия.

Следственный отдел Соломенского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному готовятся сообщить о подозрении. Суд в ближайшее время изберет ему меру пресечения.

14 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нападении на волонтера, который раздавал газеты.

"Вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии УДАР – молодого парня Станислава, который раздавал на улице газеты. Парень, участник АТО/ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц", – рассказал Кличко.

По словам свидетелей, волонтер вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего, который приставал к другим волонтерам.

"Когда парень отвернулся, мужчина достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею. Парня забрала "скорая". Сейчас он в реанимации. Врачи борются за его жизнь", – отметил столичный мэр.