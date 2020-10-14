Напавшему на участника ООС в Киеве готовят подозрение о покушении на умышленное убийство

15 октября суд изберет меру пресечения подозреваемому в нападении и ранении волонтера и участника ООС в Киеве.

Мужчине, которого подозревают в нападении на волонтера и участника операции Объединенных сил на Донбассе сегодня в Киеве, готовят подозрение о покушении на умышленное убийство. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии под постом мэра столицы Виталия Кличко.

Она напомнила, что мужчину задержали. Завтра ему изберут меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кличко сегодня сообщил о нападении на волонтера, который раздавал газеты.

"Вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии "УДАР" – молодого парня Станислава, который раздавал на улице газету. Парень, участник АТО/ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц", – рассказал Кличко.

По словам свидетелей, волонтер вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего, который приставал к другим волонтерам.

"Когда парень отвернулся, мужчина достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею. Парня забрала "скорая". Сейчас он в реанимации. Врачи борются за его жизнь", – отметил столичный мэр.