Контрабандисты планировали на списанном самолете перевезти за границу подакцизные товары – ГПСУ

Правоохранители выявили трех граждан Украины и одного гражданина Молдовы, которые готовились к полету на списанном самолете Фото: dpsu.gov.ua

Правоохранители выявили трех граждан Украины и одного гражданина Молдовы, которые планировали использовать списанный и "практически не пригодный для полетов" самолет для перемещения через государственную границу подакцизных товаров.

О самолете пограничникам сообщили жители Хмельницкой области, их насторожило появление на сельскохозяйственном поле Ан-2.

"На месте происшествия выявили вспомогательное для осуществления противоправной деятельности оборудование: средства GPS-навигации, бочки с горюче-смазочными материалами, фонари для освещения импровизированной взлетной полосы в ночное время", – отметили в релизе.

Полицейские изъяли у фигурантов товары, которые готовились к перемещению за границу. Нацполиция планирует открыть производство по ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.