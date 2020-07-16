Крищенко: В Киеве полицейские при поддержке бойцов КОРД задержали похитителей бизнесмена Ткаченко

Заложнику, которого освободили правоохранители, уже оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждается, рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

В Киеве полицейские в ходе операции освободили из плена бизнесмена Сергея Ткаченко и задержали пятерых злоумышленников, которые похитили мужчину 1 июля возле станции метро "Дорогожичи". Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, пишет пресс-служба ведомства.

Сразу после получения сообщения о возможном похищении мужчины полицейские изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения и пообщались со свидетелем. Он рассказал, что мужчина зашел в помещение, а за ним направились двое незнакомцев. Впоследствии они вывели его из здания в неизвестном направлении.

Как отметил Крищенко, правоохранители при поддержке спецподразделения КОРД, работников департамента уголовного розыска Нацполиции и представителей других профильных служб провели спецоперацию и освободили заложника: "Мы задержали трех человек, которые похитили бизнесмена и удерживали его. Все время они издевались над потерпевшим и требовали от него деньги, которые стали основным мотивом похищения. Заложнику, которого мы освободили, оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждается".

ВИДЕО

Видео: поліція Києва / YouTube

Задержанным сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам освобожденного Сергея Ткаченко, похитители требовали у него $25 млн. Он поблагодарил полицейских за освобождение и оперативное задержание злоумышленников.