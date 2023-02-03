Ликвидация опасных предметов и подрыв льда на реке. В Киеве и области сегодня будут слышны взрывы

На реке Десна будут подрывать ледовый затор, чтобы предотвратить подтопление в прибрежных зонах Фото: КМВА (Київська міська військова адміністрація) / Telegram

Так, в Вышгородском районе Киевской области сегодня будут уничтожать взрывоопасные предметы, сообщили в Киевской областной военной администрации.

В ОВА отметили, что работы плановые, и призвали сохранять спокойствие.

Кроме того, громкие звуки взрывов могут быть слышны в ряде районов Киева в связи с подрывными работами на реке Десна, сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"На реке Десна будут подрывать ледовый затор. Поэтому сегодня, 3 февраля, на левом берегу и в Оболонском районе столицы могут быть громкие звуки взрывов", – говорится в сообщении.

В КГВА пояснили, что эти меры необходимы, чтобы снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах. Подрыв льда будут совершать саперы.