На границе ливанцы задели сигнальную мину и прыгнули в Западный Буг, но течение вернуло их в Украину – Госпогранслужба

Иностранцы хотели из Украины нелегально попасть в ЕС, сообщили пограничники

По информации пограничников, в Украину иностранцы прибыли в установленном порядке, но затем решили продолжить путешествие в страны ЕС незаконным способом.

При их приближении к реке Западный Буг сработала сигнальная мина пограничников.

"К месту срабатывания мины выдвинулась группа реагирования отдела пограничной службы "Амбуков". А иностранцы поспешили раздеться и плыть на польский берег. Здравый смысл возобладал, и ливанцы с помощью мощного течения вернулись на украинский берег, где их встретили сотрудники Госпогранслужбы", – говорится в сообщении.

Осмотрев берег, военнослужащие нашли вещи задержанных, среди которых был и ливанский паспорт одного из мужчин.

Иностранцев доставили в пограничное подразделение, где они признались, что намеревались нелегально добраться в Германию.

За попытку заплыва через границу их ждет украинский суд, который должен определить меру ответственности мигрантов по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных нарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).