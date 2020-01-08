"На микроавтобусе ворвался на территорию аэропорта, приказал эвакуироваться". Полиция задержала в Одессе мужчину с оружием

Мужчина, задержанный правоохранителями на территории аэропорта Одессы, находился "явно в неадекватном состоянии", проинформировали в полиции Одесской области.

Полиция в Одессе задержала мужчину, который предположительно сообщил о минировании аэропорта, заявила 8 января пресс-служба областной полиции.

Утром полиция получила сообщение о минировании.

"Сбив шлагбаум, правонарушитель на микроавтобусе ворвался на территорию аэропорта, после чего забежал внутрь здания и приказал персоналу и пассажирам эвакуироваться. Мужчину, который находился явно в неадекватном состоянии, немедленно задержали. Он оказался 26-летним одесситом", – сказано в сообщении.

В автомобиле задержанного правоохранители обнаружили пневматическое оружие, его изъяли.

Полицейские проверяют причастность мужчины к сообщениям о минировании аэропорта и других объектов в городе.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.