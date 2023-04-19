На Волыни заявили об избиении военного офицером, у него отказали ноги. ГБР начало расследование

По ее словам, военного избил старший лейтенант за то, что тот зашел мыться не в ту кабинку. Офицер бил пострадавшего ногами по голове, тот не мог защищаться, потому что еще восстанавливался после ранения, заявила Мендель.

Пострадавшего нашли в душевой спустя сутки с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и переломом носа. Он не смог выйти, потому что из-за травмы головы отказали ноги, сообщила сестра.

По словам сестры, потерпевший борется за жизнь в больнице, а офицера через два дня после задержания отпустили. Она утверждает, что он не признает своей вины, однако предлагает денежную компенсацию.

Государственное бюро расследований сообщило 19 апреля, что уже начало расследование по факту избиения военного. Там уточнили, что избиение произошло 8 апреля, на следующий день пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и переломом носа нашли в душе.

Сотрудники ГБР начали расследование по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Опросили потерпевшего и свидетелей. Также назначен ряд экспертиз, которые должны установить все обстоятельства происшествия.