ГБР передало в суд дело командира, избившего солдата в Житомирской области. Ему грозит 12 лет тюрьмы

В Украине будут судить командира, который в учебном центре в Житомирской области избил подчиненного Фото: dbr.gov.ua

"Перед судом предстанет командир взвода из Житомирской области, который "воспитывал" солдата кулаками. "Воспитательная беседа" попала на видео, обнародованное в сети интернет", – напомнили в ГБР.

Инцидент произошел 11 марта 2023 года, уточнили в бюро. Младший лейтенант решил "проучить" солдата-срочника, якобы находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

"Вместо правовых методов воздействия он решил применить силу. Командир нанес юноше несколько ударов по туловищу. В результате потерпевший получил легкие телесные повреждения", – отметили в ГБР.

15 марта военнослужащему сообщили о подозрении и он был отстранен от занимаемой должности. 18 марта его поместили под домашний арест.

"Младший лейтенант свою вину признал. Он обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет", – сообщило ГБР.