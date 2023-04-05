ГБР передало в суд дело командира, избившего солдата в Житомирской области. Ему грозит 12 лет тюрьмы

"Перед судом предстанет командир взвода из Житомирской области, который "воспитывал" солдата кулаками. "Воспитательная беседа" попала на видео, обнародованное в сети интернет", – напомнили в ГБР.
Инцидент произошел 11 марта 2023 года, уточнили в бюро. Младший лейтенант решил "проучить" солдата-срочника, якобы находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
"Вместо правовых методов воздействия он решил применить силу. Командир нанес юноше несколько ударов по туловищу. В результате потерпевший получил легкие телесные повреждения", – отметили в ГБР.
15 марта военнослужащему сообщили о подозрении и он был отстранен от занимаемой должности. 18 марта его поместили под домашний арест.
"Младший лейтенант свою вину признал. Он обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет", – сообщило ГБР.
11 марта в соцсетях опубликовали видео, на котором офицер в казарме ногами избил солдата-срочника. Сообщалось, что солдата избили в 190-м учебном центре ВСУ в поселке городского типа Гуйва Житомирской области, удары наносил якобы лейтенант Виктор Витусевич, комвзвода роты охраны.
На странице Витусевича в Facebook вскоре появилось видео, где он просит прощения, одновременно заявляя, что его подчиненный был пьян. 190-й учебный центр признал инцидент и заявил, что его участники на время расследования отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту избиения военнослужащего на предмет превышения полномочий командиром, сообщили 13 марта в бюро. Если вина офицера будет доказана, ему грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.
В тот же день в сети появилось видеообращение, записанное, как утверждается, солдатом-срочником, бывшим на видео. Он заявил, что его "никто не избивал, никто не издевался", а офицер "показывал силовой прием".