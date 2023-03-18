Офицер, которого подозревают в избиении солдата в Житомирской области, взят под круглосуточный домашний арест

До того, 16 марта, младшему лейтенанту сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения.

Фигурант признал свою вину, на время расследования он отстранен от должности. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Контекст:

11 марта в соцсетях опубликовали видео, на котором офицер в казарме ногами избил солдата-срочника. Сообщалось, что солдата избили в 190-м учебном центре ВСУ в поселке городского типа Гуйва Житомирской области, удары наносил якобы лейтенант Виктор Витусевич, комвзвода роты охраны.

На странице Витусевича в Facebook вскоре появилось видео, где он просит прощения, одновременно заявляя, что его подчиненный был пьян. 190-й учебный центр признал инцидент и заявил, что его участники на время расследования отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту избиения военнослужащего на предмет превышения полномочий командиром, сообщили 13 марта в бюро. Если вина офицера будет доказана, ему грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

В тот же день в сети появилось видеообращение, записанное, как утверждается, солдатом-срочником, бывшим на видео. Он заявил, что его "никто не избивал, никто не издевался", а офицер "показывал силовой прием".