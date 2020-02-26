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НАБУ сообщило о подозрении экс-чиновникам Службы внешней разведки из-за злоупотреблений при госзакупках

В период с августа по декабрь 2014 года бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки, ее экс-чиновник и исполняющий обязанности руководителя государственного предприятия организовали государственную закупку оборудования, которое фактически невозможно было поставить. Причиненный ущерб государству оценивается в 2,2 млн грн, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

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Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения
Фото: НАБУ / Facebook

Бывших должностных лиц Службы внешней разведки Украины подозревают в злоупотреблении служебным положением при проведении госзакупок, что привело к ущербу в 2,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

В период с августа по декабрь 2014 года бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки, ее экс-чиновник и исполняющий обязанности руководителя государственного предприятия организовали государственную закупку оборудования, которое фактически невозможно было поставить.

"Вопреки нормативным документам за еще не полученное оборудование СВРУ внесла полную предоплату. Однако оборудование по условиям закупки не поставили. Полученные средства руководитель госпредприятия легализовал, перечислив компаниям с признаками фиктивности", – говорится в сообщении.

Действия бывших служащих Службы внешней разведки квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины "злоупотребление властью или служебным положением).

Руководителю госпредприятия инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением, присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, легализацию денежных средств, полученных преступным путем, и подделку документов.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Теги: госзакупки, разведка, растрата, ущерб, НАБУ, подозрение, Служба внешней разведки
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