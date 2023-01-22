Начальника патрульных Львовской области отстранили от должности после видео с подаренным спецпропуском

"Сегодня в сети было распространено видео, на котором изображен начальник управления патрульной полиции во Львовской области, который, предварительно, презентовал своей девушке пропуск на проезд по площади "Рынок" в городе Львове. По указанным обстоятельствам руководством департамента патрульной полиции принято решение об отстранении начальника управления патрульной полиции во Львовской области от исполнения служебных обязанностей", – говорится в сообщении.

Назначено служебное расследование, подчеркнули в патрульной полиции Украины.

hromadske уточняет, что речь идет о Романе Пилипенко, который с июня 2017 года возглавлял патрульную полицию Львовской области.

22 января в Facebook появилось видео, на котором снято, как мужчина дарит женщине коробку, она достает из нее лист бумаги и радостно комментирует: "Пропуск через площадь на мой Mercedes". Она подчеркнула, что это "самый лучший подарок".

Разместивший видео отметил, что подарок полицейский презентовал "своей зазнобе, помощнице депутата".

В комментариях под постом об отстранении полицейского пользователи отметили, что такие пропуска есть у тех, кто живет в районе "Рынка".

Площадь Рынок" является пешеходной зоной, по ней разрешено ездить только трамваю и спецтранспорту.