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Начальника патрульных Львовской области отстранили от должности после видео с подаренным спецпропуском

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Патрульная полиция проводит служебное расследование
Патрульная полиция проводит служебное расследование
Фото: Патрульна поліція Львівської області / Facebook

22 января патрульная полиция Украины объявила в Facebook об отстранении от должности начальника патрульной полиции Львовской области.

"Сегодня в сети было распространено видео, на котором изображен начальник управления патрульной полиции во Львовской области, который, предварительно, презентовал своей девушке пропуск на проезд по площади "Рынок" в городе Львове. По указанным обстоятельствам руководством департамента патрульной полиции принято решение об отстранении начальника управления патрульной полиции во Львовской области от исполнения служебных обязанностей", – говорится в сообщении.

Назначено служебное расследование, подчеркнули в патрульной полиции Украины.

https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/pfbid02185Qn9Yo6zjkVPLzS8Q413d7CVyCmQh3PJoreoDAKpzkk7v9j4J7wCT8F66s65WAl

hromadske уточняет, что речь идет о Романе Пилипенко, который с июня 2017 года возглавлял патрульную полицию Львовской области.

22 января в Facebook появилось видео, на котором снято, как мужчина дарит женщине коробку, она достает из нее лист бумаги и радостно комментирует: "Пропуск через площадь на мой Mercedes". Она подчеркнула, что это "самый лучший подарок".

Разместивший видео отметил, что подарок полицейский презентовал "своей зазнобе, помощнице депутата".

https://www.facebook.com/100011559066278/videos/499022429014497/?idorvanity=1398422150346563

В комментариях под постом об отстранении полицейского пользователи отметили, что такие пропуска есть у тех, кто живет в районе "Рынка".

Площадь Рынок" является пешеходной зоной, по ней разрешено ездить только трамваю и спецтранспорту.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Львов, полиция, Львовская область, патрульная полиция, расследование, полиция Украины, женщины, полицейский
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