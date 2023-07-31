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"Намеренно подрезал и заблокировал движение". Водителю, заблокировавшему "скорую" с больным ребенком в Киеве, объявили подозрение

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Фигуранту инцидента со "скорой" сообщили о подозрении
Фигуранту инцидента со "скорой" сообщили о подозрении
Фото: Поліція Києва / Facebook

Киевские правоохранители сообщили о подозрении водителю внедорожника, который 30 июля "намеренно "подрезал" и заблокировал движение" кареты скорой помощи. Об этом 31 июля сообщил пресс-центр полиции Киева.

В тот день медики на "скорой" экстренно везли в больницу двухлетнего ребенка

"Полицейские выяснили, что водителю не понравилось, что карета скорой помощи спешит с включенными спецсигналами в крайней левой полосе, поэтому он резко "подрезал" автомобиль и на время заблокировал движение спецтранспорта", – говорится в сообщении.

В тот же день полиция нашла и задержала 34-летнего водителя. 

"Правоохранители квалифицировали данное событие как хулиганство (ст. 296 Уголовного кодекса Украины). По согласованию с окружной прокуратурой фигуранту сообщено о подозрении", – сообщили в полиции. 

Санкция статьи предполагает до пяти лет лишения свободы. 

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/pfbid02x2XoNetJbdmmRnWhyyHVNYr3qyDiePwKGqtKjdUcgYBodFPD6pU8ZSQfrnEYwjjsl

Теги: Киев, ДТП, полиция, скорая помощь, хулиганство, медики
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