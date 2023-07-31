"Намеренно подрезал и заблокировал движение". Водителю, заблокировавшему "скорую" с больным ребенком в Киеве, объявили подозрение

Фигуранту инцидента со "скорой" сообщили о подозрении Фото: Поліція Києва / Facebook

В тот день медики на "скорой" экстренно везли в больницу двухлетнего ребенка.

"Полицейские выяснили, что водителю не понравилось, что карета скорой помощи спешит с включенными спецсигналами в крайней левой полосе, поэтому он резко "подрезал" автомобиль и на время заблокировал движение спецтранспорта", – говорится в сообщении.

В тот же день полиция нашла и задержала 34-летнего водителя.

"Правоохранители квалифицировали данное событие как хулиганство (ст. 296 Уголовного кодекса Украины). По согласованию с окружной прокуратурой фигуранту сообщено о подозрении", – сообщили в полиции.

Санкция статьи предполагает до пяти лет лишения свободы.