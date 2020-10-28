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ПРОИСШЕСТВИЯ

Нападение на журналистку в поезде. В суде злоумышленник просил прощения у пострадавшей

Суд продлил на два месяца арест для жителя Запорожья Виталия Рудзько, который в июле этого года напал в поезде на журналистку Анастасию Луговую.

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Сын Луговой до сих пор посещает психолога
Сын Луговой до сих пор посещает психолога
Фото: nastyalugova / Instagram

По делу о нападении на журналистку телеканала "Интер" Анастасию Луговую в купе поезда "Мариуполь – Киев" 31 июля состоялось закрытое судебное заседание, на котором она встретилась со своим обидчиком. Об этом говорится в сюжете ТСН 27 октября.

Мужчине инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: о сексуальном насилии, нанесении телесных повреждений и совершении кражи. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Луговая заявила, что будет настаивать на более серьезном наказании.

На заседании злоумышленник просил прощения у пострадавшей. "Сказал, что готов сотрудничать, возместить финансовые потери и даже приобрести путевку в Египет", – заявил адвокат Евгений Бронин.

Подозреваемого суд оставил за решеткой еще на два месяца, говорится в сюжете.

Луговая рассказала, что последние три месяца проходит реабилитацию в клинике. Физически ей уже значительно лучше. Ее сын Захар, который в ночь нападения был рядом, до сих пор посещает психолога.

Нападение на Луговую произошло в ночь на 31 июля в поезде "Мариуполь – Киев". По ее словам, незнакомый пассажир стал ее бить и хотел изнасиловать на глазах у ребенка. Кроме этого, он пытался ударить мальчика.

У Луговой были сломаны челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом. Шестилетнему сыну пострадавшей Захару понадобится помощь психолога, рассказал тогда муж Луговой Владимир.

Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева арестовал его на два месяца без права выхода под залог.

"Укрзалізниця" принесла извинения пострадавшей и призвала вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 25 августа заявил, что "Укрзалізниця" начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов работниками военизированной охраны.

Теги: изнасилование, нападение, поезд, Анастасия Луговая
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