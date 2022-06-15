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"Нажал на спусковой крючок, но пуля не вылетела". ГБР задержало нацгвардейца за покушение на главу суда в Кропивницком

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В ГБР квалифицировали ситуацию как покушение на умышленное убийство
В ГБР квалифицировали ситуацию как покушение на умышленное убийство
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Госбюро расследований расследует покушение на убийство главы Кировоградского окружного административного суда в центре Кропивницкого. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба ведомства.

"По словам очевидцев, 10 июня сотрудник правоохранительных органов в состоянии алкогольного опьянения поссорился с главой окружного административного суда. Во время ссоры мужчина пригрозил убить главу суда, приставив к его голове оружие, которое имел при себе", – говорится в сообщении. 

По предварительной информации следствия, ссора произошла поздно вечером на бытовой почве.

Сотрудники ГБР задержали правоохранителя. Дело квалифицировали как покушение на умышленное убийство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

По информации издания "Ґрати", нацгвардейцу Денису Щербову уже сообщили о подозрении, и 13 июня Кировский районный суд Кропивницкого арестовал его на 60 дней без возможности выйти под залог.

Глава Кропивницкого окружного админсуда Константин Притула рассказал изданию подробности ситуации. По словам судьи, он шел по своему двору, когда незнакомый человек начал спрашивать у него, почему он тут ходит и кто он такой. 

Поспорив с незнакомцем, судья сказал, кто он, и показал служебное удостоверение. "Сразу после этого я увидел возле своего виска пистолет и услышал, что он нажал [на спусковой крючок], но пуля не вылетела. Я не знаю, то ли это осечка была, то ли патронов у него не было. Я сразу встал и попытался этот пистолет выбить. Как у меня это получилось – не знаю, потому что я не боец", – рассказал судья.

По словам Притулы, оказалось, что он был не первым, к кому приставал незнакомец. Местные жители успели вызвать полицию, и наряд вскоре прибыл. С полицейскими нападавший вел себя не агрессивно.

Выяснилось, что мужчиной с пистолетом был 25-летний военнослужащий из местной воинской части Нацгвардии. Как сообщил "Ґратам" глава военной прокуратуры Кропивницкого Андрей Клепов, нацгвардеец самовольно покинул часть с штатным оружием – пистолетом Макарова.

По словам адвоката Богдана Урсаленко, который защищает военного, его клиент признает вину частично – не спорит, что угрожал судье пистолетом, но отрицает, что это было покушение на убийство.

Поступок подзащитного Урсаленко объясняет тяжелым психологическим состоянием. По словам адвоката, Щербов служит в Нацгвардии давно, участвовал в боевых действиях на Донбассе в предыдущие годы. После полномасштабного вторжения РФ семья Щербова – мать и сестра – уехала в Польшу.

"В силу жизненных ситуаций, психологической нагрузки, начал горевать, употребил сам у себя дома немного алкоголя, потому что скучает по родственникам и не может их увидеть... До этого времени у него не было нарушений дисциплины или невыполнения приказов начальства", – рассказал защитник "Ґратам".

Адвокат подчеркивает, что Щербов не собирался убивать судью Притулу и видел его впервые в жизни. По мнению защитника, производство нужно переквалифицировать на статью "хулиганство", которая предусматривает меньшее наказание – от трех до семи лет колонии. Адвокат отметил, что Щербов готов сотрудничать со следствием и раскаивается.

Теги: Национальная гвардия, ветераны, покушение, Кировоградская область, хулиганство, судьи, Кропивницкий, судья, ГБР
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