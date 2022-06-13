"Представьте, что каждый второй на улице – с огнестрельным оружием". Глава Нацполиции Украины считает дискуссионным вопрос легализации оружия

Он заявил, что нужно "разделить боевые действия и мирную жизнь".
"Когда начиналась полномасштабная война РФ в Украине, было принято правильное, по моему мнению, решение по вооружению наших граждан. Это позволило остановить врага и быть в относительной безопасности тем, кто был на каком-то расстоянии от линии боевых столкновений. С другой стороны, мы постепенно возвращаемся в деоккупированные города, стараемся вернуться в мирную жизнь. И тут у меня уже к вам вопрос: представьте, что вы идете по улице и знаете, что каждый второй или третий гражданин идет с огнестрельным оружием", – сказал Клименко.
Глава Нацполиции обращает внимание, что речь о криминогенной ситуации в Украине. Он отметил, что количество конфликтов на улице и случаев хулиганства "увеличилось в десятки раз" после снятия запрета на продажу алкоголя.
"Поэтому легализация оружия – это дискуссионный вопрос. С начала боевых действий по незаконному обороту только работники уголовного розыска изъяли более 1 тыс. единиц огнестрельного оружия, более 100 гранатометов и 350 тыс. боеприпасов. Тысячи единиц оружия на руках могут представлять угрозу жизни мирных и законопослушных граждан. Так вот, все это сначала надо вернуть на склады, учесть или взорвать, как это делают взрывотехники, а потом уже возвращаться к вопросу владения оружием. То есть, в первую очередь мы должны учесть все оружие, которое есть на сегодняшний день у наших граждан. Полиция в первые дни вторжения выдала около 18 тысяч единиц оружия, она учетная. Военные так же учитывают выданное ими оружие. Но есть много трофейного оружия, неизвестного происхождения, боеприпасов", – продолжил Клименко.
Этот процесс должен проходить постепенно, заявил он.
"Должен быть step by step: сначала реестр, чтобы понять, сколько оружия на руках, у кого оно есть. И уже после этого можем говорить о том, какое оружие, какого калибра и какого класса должно быть на руках у наших граждан – будь то автомат, карабин или пистолет", – добавил глава Нацполиции.
В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "легализация оборота оружия в государстве усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана".
Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин говорил в комментарии "Украина 24" в июле 2020 года, что в Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц. По его мнению, официальная статистика незаконного оборота оружия в Украине является "каплей в океане".
В Верховной Раде в ноябре 2020 года было зарегистрировано два законопроекта об обороте оружия: №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" и №4335-1 "О гражданском оружии и боеприпасах". Однако в марте 2021 года Верховная Рада отклонила оба этих проекта.
В июне – июле 2021 года в Раду внесли еще два законопроекта, предусматривающие право на владение гражданским огнестрельным оружием – №5708 (принят в первом чтении 23 февраля) и №5708-1 (парламентский комитет посоветовал отклонить).
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум. Глава МВД Денис Монастырский обещал, что реестр оружия начнет работать в Украине весной 2022 года. Он называл этот вопрос приоритетным для себя.
"Если мы говорим об обороте оружия, это политическое обещание партии "Слуга народа", с которым она шла на выборы. Мы должны принять закон об обороте оружия. Без права на ношение короткоствола – это принципиальная позиция", – говорил министр в октябре 2021 года.