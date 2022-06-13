"Представьте, что каждый второй на улице – с огнестрельным оружием". Глава Нацполиции Украины считает дискуссионным вопрос легализации оружия

Клименко: Сначала мы должны учесть все оружие, которое есть на сегодняшний день у наших граждан Фото: Ігор Клименко / Facebook

Он заявил, что нужно "разделить боевые действия и мирную жизнь".

"Когда начиналась полномасштабная война РФ в Украине, было принято правильное, по моему мнению, решение по вооружению наших граждан. Это позволило остановить врага и быть в относительной безопасности тем, кто был на каком-то расстоянии от линии боевых столкновений. С другой стороны, мы постепенно возвращаемся в деоккупированные города, стараемся вернуться в мирную жизнь. И тут у меня уже к вам вопрос: представьте, что вы идете по улице и знаете, что каждый второй или третий гражданин идет с огнестрельным оружием", – сказал Клименко.

Глава Нацполиции обращает внимание, что речь о криминогенной ситуации в Украине. Он отметил, что количество конфликтов на улице и случаев хулиганства "увеличилось в десятки раз" после снятия запрета на продажу алкоголя.

"Поэтому легализация оружия – это дискуссионный вопрос. С начала боевых действий по незаконному обороту только работники уголовного розыска изъяли более 1 тыс. единиц огнестрельного оружия, более 100 гранатометов и 350 тыс. боеприпасов. Тысячи единиц оружия на руках могут представлять угрозу жизни мирных и законопослушных граждан. Так вот, все это сначала надо вернуть на склады, учесть или взорвать, как это делают взрывотехники, а потом уже возвращаться к вопросу владения оружием. То есть, в первую очередь мы должны учесть все оружие, которое есть на сегодняшний день у наших граждан. Полиция в первые дни вторжения выдала около 18 тысяч единиц оружия, она учетная. Военные так же учитывают выданное ими оружие. Но есть много трофейного оружия, неизвестного происхождения, боеприпасов", – продолжил Клименко.

Этот процесс должен проходить постепенно, заявил он.

"Должен быть step by step: сначала реестр, чтобы понять, сколько оружия на руках, у кого оно есть. И уже после этого можем говорить о том, какое оружие, какого калибра и какого класса должно быть на руках у наших граждан – будь то автомат, карабин или пистолет", – добавил глава Нацполиции.