Несколько предприятий в Днепре незаконно поставляли военные товары в РФ

Предприятия выигрывали тендеры на поставку военных товаров в обход украинского законодательства по торговле со страной-агрессором Фото: ssu.gov.ua

"Несколько аффилированных предприятий в Днепре выигрывали тендеры министерства внутренних дел и федеральной службы охраны РФ и в обход украинского законодательства торговали со страной-агрессором", – сообщили в СБУ.

Схему организовало руководство компании – производителя запасных частей, которому было известно, что некоторые виды продукции относятся к товарам военного назначения и подлежат экспортному контролю. Однако это не отображалось в документации на экспорт.

Правоохранители провели обыски. 1200 единиц продукции направили на экспертизу, по результатам которой примут решение в уголовном производстве.