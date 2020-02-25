Обыски в "Украинском киберальянсе" по делу об оскорблении Тунберг. У лидера движения полиция изъяла всю технику

Сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины изъяли всю компьютерную технику у лидера организации "Украинский киберальянс", известного под псевдонимом Шон Таунсенд. Об этом вечером 25 февраля сообщили на странице движения в Facebook.
"Шон Таунсенд сейчас свободен. Изъята абсолютно вся техника. Размер убытков тем временем устанавливается", – рассказали в киберальянсе.
У двух других активистов, Александра Галущенко и Андрея Перевезия, обыски продолжаются.
"Связь с адвокатами есть. Но уже начались маразмы со стороны экспертов полиции и службы", – говорится в другом сообщении.
Правоохранители пришли к киберактивистам с обысками утром 25 февраля. Члены "Украинского киберальянса" проходят по делу о взломе информационной системы одесского аэропорта 16 октября 2019 года. Тогда на табло появились фото шведской экоактивистки Греты Тунберг и надпись "Fuck you, Greta".
Перевезий опроверг причастность "Украинского киберальянса" к этому взлому.
"Украинский киберальянс" – общественная организация, которая возникла в 2015 году. В нее вошли группы FalconsFlame, Trinity и Ruh8, которые занимались вопросами противодействия российской агрессии в сфере кибербезопасности.