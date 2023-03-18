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В Одессе волонтеров "Гончаренко центра" не пускают в помещение, где они плетут маскировочные сетки для ВСУ – заявление нардепа

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Людей не пропускали в здание, где находится бомбоубежище, даже во время воздушной тревоги, заявил нардеп Алексей Гончаренко
Людей не пропускали в здание, где находится бомбоубежище, даже во время воздушной тревоги, заявил нардеп Алексей Гончаренко
Фото: ГОНЧАРЕНКО / Telegram

В Одессе вторые сутки волонтеров "Гончаренко центра" не пускают в здание издательства "Черноморье", где они арендуют помещение. Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что вход в помещение блокируют титушки.

"Вчерашняя история с нашим "Гончаренко центром" в Одессе имеет продолжение. Сегодня утром снова заблокировали вход нашим волонтерам в здание. Еще раз кто не понимает: наш волонтерский центр сейчас активно помогает ВСУ! Работая против волонтеров, вы работаете против защитников. Я напомню, что война еще не закончилась", – заявил Гончаренко.

По словам Гончаренко, волонтеров перестали пропускать в здание в пятницу, 17 марта. В центре ежедневно работали более 40 волонтеров: плели маскировочные сетки, собирали посылки для бойцов ВСУ, выдавали гуманитарную помощь переселенцам. Утром в волонтерский центр вошли сотрудники частной охранной компании, которые заблокировали вход и не давали волонтерам работать. Они, по словам нардепа, набросились на депутата Одесского городского совета Петра Обухова, который вместе с другим депутатом, Олегом Звягиным, приехал на место событий, чтобы разобраться в ситуации.

В субботу блокирование доступа волонтеров в "Гончаренко центр" продолжилось.

"Вы хотите, чтобы вам ноги переломали?" Вот так титушки сегодня встречают наших волонтеров, активистов и депутатов горсовета, которые пришли на защиту "Гончаренко центра" в Одессе. Это позор!" – написал Алексей Гончаренко.

Он отметил, что людей не пропускали в здание, где находится бомбоубежище, даже во время воздушной тревоги. А дети, которые пришли в "Гончаренко центр" на языковые курсы, оказались заблокированными в помещении.

"Их не выпускают! Это просто треш. В это время нагнали охрану и все закрыли, теперь малышей не выпускают и никого к ним не пускают. Кто-то объяснит, что это?" – написал нардеп.

Волонтеры в знак протеста начали плести сетки прямо у входа в помещение. Они также пытались привлечь внимание к инциденту с помощью плакатов. Гончаренко призвал правоохранительные органы вмешаться в ситуацию и не мешать работе волонтеров.

"Представьте, волонтерам приходится прорывать границу из титушек. И это мы делаем для того, чтобы плести сетки для ВСУ во время полномасштабной войны. Ну, это ужас! И кто это делает – председатель облсовета, депутат от "Слуги народа" Григорий Диденко и замоблсовета, депутат от ОПЗЖ [Вадим] Шкаровский, который называл Силы теробороны "бандформированиями". Это позор! Призываю СБУ, Генпрокуратуру и все силовые органы обратить свое внимание на ситуацию в Одессе! Одесса под угрозой", – подчеркнул Гончаренко.

Теги: Одесса, аренда, Алексей Гончаренко, волонтеры, облсовет, блокирование, нардеп
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