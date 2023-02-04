Гончаренко: В ПАСЕ еще есть “голуби мира“, у которых поблескивают погоны ФСБ на плечах. Но, к счастью, сегодня они не играют существенной роли

"Кто такой Петр Толстой, я думаю, комментировать не надо. Это украинофоб, антисемит, ну просто подонок редчайшей масти. Собственно говоря, что я ему и сказал в лицо, не стесняясь. Я там выступал и сказал, что, может, где-то он и Петр Толстой, а для нас всех он... простой. Мне казалось, что тут придраться сложно с точки зрения формальной, но он написал на меня жалобу целую большую", – сказал Гончаренко.

Он отметил, что жалобу рассматривал регламентный комитет ПАСЕ.

"Вынес тогда решение: наложил на меня санкции, лишил меня слова на одну сессию ПАСЕ. И я был лишен слова. Было это лето 21-го года. Действительно, это все было за полгода до [полномасштабного] вторжения. Какое-то полное безумие. Там тоже на самом деле буквально с перевесом в один голос они проголосовали. При том, что Россия очень старалась. Я думаю, что во всех смыслах старалась. Для них было принципиально важно этого решения достигнуть", – заявил нардеп.

По словам Гончаренко, сейчас перед ним извиняются "люди, которые тогда голосовали против него.

"Один из них – президент ПАСЕ Тини Кокс, которого сейчас переизбрали. И надо отдать должное: после российского вторжения он занял такую позицию... Нет вопросов к его позиции. Помогал активно выкинуть Россию из Совета Европы. [...] Собственно говоря, Совет Европы – это единственная международная организация, из которой выкинули Россию после вторжения", – подчеркнул нардеп.

Он назвал это прецедентом, и отметил, что "сейчас ПАСЕ принимает очень серьезные резолюции".

"Есть люди, которые искренне шокированы, и их большинство, и они занимают жестко антироссийскую позицию, а есть люди, которые были вообще, я думаю, российскими агентами, но сейчас предпочитают просто натянуть на голову одеяло и понимают, что плевать против ветра невозможно, и они просто молчат, и даже, может, чуть-чуть подыгрывают где-то. Но на самом деле камень за пазухой все равно держат. Такие тоже там есть, и в этом нет сомнений. И все равно прорываются там голоса, надо понимать. Вот даже на последних дебатах были опять те, кто цитировал статью [бывшего госсекретаря США Генри] Киссинджера, который говорил, как нам нужен мир. Вот эти все "голуби мира", у которых поблескивают такие погоны ФСБ на плечах. Они тоже есть там, но просто, к счастью, сегодня они не играют существенной роли", – объяснил Гончаренко.

Гончаренко: С автократическими и диктаторскими режимами всегда одна и та же история: они выглядят суперуверенно еще за минуту до того, как начинают рушиться. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube