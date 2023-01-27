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Президент ПАСЕ считает, что возвращение РФ в Совет Европы возможно только после выплаты компенсации Украине и пострадавшим гражданам

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Кокс: Россия сделала себя очень уязвимой, исключив себя из цивилизованного мира
Кокс: Россия сделала себя очень уязвимой, исключив себя из цивилизованного мира
Фото: EPA

Возвращение России в состав Совета Европы может быть возможным только после выплаты значительной компенсации Украине, а также гражданам, пострадавшим из-за нарушения прав человека. Такое мнение выразил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс во время общения с журналистами в Страсбурге 27 января, пишет "Европейская правда".

Он призвал рассматривать исключение России из Совета Европы как часть более широкого процесса.

"Не только Россию выгнали из Совета Европы, но Россия также сама исключила себя из цивилизованного мира", – сказал Кокс.

По его словам, для возвращения к диалогу с западной цивилизацией Россия должна понять, что необходимо изменить свое отношение к правилам, а также выразил уверенность, что это произойдет.

оссия сделала себя очень уязвимой, исключив себя из цивилизованного мира. Кремль может рассказывать о том, что у него много друзей, но давайте посмотрим, что будет, если Путин придет с просьбой к Китаю, какую цену он назначит. [...] Однажды Россия захочет вернуться. Но для этого она должна заплатить цену, в частности, выполнив все решения Европейского суда по правам человека. Все жалобы, поданные до 16 сентября 2022 года, будут рассмотрены. Также есть очень высокая цена за восстановление разрушенной украинской инфраструктуры. Россия должна ее заплатить", – сказал он.

Кокс добавил, что сейчас Россия "исключена из международного сообщества".

Контекст:

Совет Европы – международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, государствами и странами Европы в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.

Россия лишилась права голоса в организации в 2014 году из-за аннексии Крыма. В ответ на запрет Россия прекратила выплаты этому органу в июне 2017 года. Российские взносы составляли примерно 9% бюджета Совета Европы.

25 февраля 2022 года Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши приостановил членство России в организации - после того, как РФ начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

16 марта Россию исключили из Совета Европы после 26 лет членства. Также флаг РФ сняли с флагштока перед зданием Совета Европы в Страсбурге.

Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании 13 октября приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины", в которой в числе прочего рекомендовала признать Россию "террористическим режимом".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ПАСЕ, Совет Европы, права человека, Тини Кокс, компенсация
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