Президент ПАСЕ считает, что возвращение РФ в Совет Европы возможно только после выплаты компенсации Украине и пострадавшим гражданам

Кокс: Россия сделала себя очень уязвимой, исключив себя из цивилизованного мира Фото: EPA

Он призвал рассматривать исключение России из Совета Европы как часть более широкого процесса.

"Не только Россию выгнали из Совета Европы, но Россия также сама исключила себя из цивилизованного мира", – сказал Кокс.

По его словам, для возвращения к диалогу с западной цивилизацией Россия должна понять, что необходимо изменить свое отношение к правилам, а также выразил уверенность, что это произойдет.

"Россия сделала себя очень уязвимой, исключив себя из цивилизованного мира. Кремль может рассказывать о том, что у него много друзей, но давайте посмотрим, что будет, если Путин придет с просьбой к Китаю, какую цену он назначит. [...] Однажды Россия захочет вернуться. Но для этого она должна заплатить цену, в частности, выполнив все решения Европейского суда по правам человека. Все жалобы, поданные до 16 сентября 2022 года, будут рассмотрены. Также есть очень высокая цена за восстановление разрушенной украинской инфраструктуры. Россия должна ее заплатить", – сказал он.

Кокс добавил, что сейчас Россия "исключена из международного сообщества".