Стала известна дата саммита Совета Европы – первого за 17 лет. Его предлагали созвать из-за войны в Украине

Саммит в Рейкьявике станет лишь четвертым в истории Совета Европы Фото: depositphotos.com

"Рада объявить, что четвертый саммит в истории Совета Европы состоится в Рейкьявике в мае 2023 года. Это будет важная возможность для лидеров 46 стран-членов встретиться и подтвердить приверженность основополагающим ценностям прав человека, демократии и верховенства права", – написала она.

Pleased to announce that the 4th Summit in the history of Council of Europe will be held in Reykjavik, * in May 2023. It will be an important opportunity for leaders of the 46 @CoE Member States to unite & recommit to the core values of human rights, democracy & rule of law. pic.twitter.com/8mUiufAw60 — Katrín Jakobsdóttir (@katrinjak) November 7, 2022

В мае 2022 года генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич предложила собрать четвертый саммит глав государств и правительств в связи с войной, развязанной Россией против Украины, писала "Европейская правда".

В истории Совета Европы было всего три саммита лидеров стран-членов. Первый саммит состоялся в Вене в 1993 году после падения Берлинской стены и возникновения новых демократий в Центральной и Восточной Европе. Он подтвердил политику открытости и расширения совета. Второй саммит состоялся в Страсбурге в 1997 году, третий – в Варшаве в 2005 году.