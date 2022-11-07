Стала известна дата саммита Совета Европы – первого за 17 лет. Его предлагали созвать из-за войны в Украине

"Рада объявить, что четвертый саммит в истории Совета Европы состоится в Рейкьявике в мае 2023 года. Это будет важная возможность для лидеров 46 стран-членов встретиться и подтвердить приверженность основополагающим ценностям прав человека, демократии и верховенства права", – написала она.
Pleased to announce that the 4th Summit in the history of Council of Europe will be held in Reykjavik, * in May 2023. It will be an important opportunity for leaders of the 46 @CoE Member States to unite & recommit to the core values of human rights, democracy & rule of law. pic.twitter.com/8mUiufAw60— Katrín Jakobsdóttir (@katrinjak) November 7, 2022
В мае 2022 года генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич предложила собрать четвертый саммит глав государств и правительств в связи с войной, развязанной Россией против Украины, писала "Европейская правда".
В истории Совета Европы было всего три саммита лидеров стран-членов. Первый саммит состоялся в Вене в 1993 году после падения Берлинской стены и возникновения новых демократий в Центральной и Восточной Европе. Он подтвердил политику открытости и расширения совета. Второй саммит состоялся в Страсбурге в 1997 году, третий – в Варшаве в 2005 году.
Совет Европы – международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, государствами и странами Европы в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.
Россия лишилась права голоса в организации в 2014 году из-за аннексии Крыма. В ответ на запрет Россия прекратила выплаты этому органу в июне 2017 года. Российские взносы составляли примерно 9% бюджета Совета Европы.
25 февраля 2022 года Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши приостановил членство России в организации - после того, как РФ начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.
16 марта Россию исключили из Совета Европы после 26 лет членства. Также флаг РФ сняли с флагштока перед зданием Совета Европы в Страсбурге.
Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании 13 октября приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины", в которой в числе прочего рекомендовала признать Россию "террористическим режимом".