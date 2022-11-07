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Стала известна дата саммита Совета Европы – первого за 17 лет. Его предлагали созвать из-за войны в Украине

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Саммит в Рейкьявике станет лишь четвертым в истории Совета Европы
Саммит в Рейкьявике станет лишь четвертым в истории Совета Европы
Фото: depositphotos.com

Совет Европы соберется на свой четвертый в истории этой организации саммит в столице Исландии Рейкьявике в мае 2023 года. Об этом 7 ноября в Twitter сообщила премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

"Рада объявить, что четвертый саммит в истории Совета Европы состоится в Рейкьявике в мае 2023 года. Это будет важная возможность для лидеров 46 стран-членов встретиться и подтвердить приверженность основополагающим ценностям прав человека, демократии и верховенства права", – написала она.

В мае 2022 года генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич предложила собрать четвертый саммит глав государств и правительств в связи с войной, развязанной Россией против Украины, писала "Европейская правда".

В истории Совета Европы было всего три саммита лидеров стран-членов. Первый саммит состоялся в Вене в 1993 году после падения Берлинской стены и возникновения новых демократий в Центральной и Восточной Европе. Он подтвердил политику открытости и расширения совета. Второй саммит состоялся в Страсбурге в 1997 году, третий – в Варшаве в 2005 году.

Контекст:

Совет Европы – международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, государствами и странами Европы в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.

Россия лишилась права голоса в организации в 2014 году из-за аннексии Крыма. В ответ на запрет Россия прекратила выплаты этому органу в июне 2017 года. Российские взносы составляли примерно 9% бюджета Совета Европы.

25 февраля 2022 года Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши приостановил членство России в организации - после того, как РФ начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

16 марта Россию исключили из Совета Европы после 26 лет членства. Также флаг РФ сняли с флагштока перед зданием Совета Европы в Страсбурге.

Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании 13 октября приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины", в которой в числе прочего рекомендовала признать Россию "террористическим режимом".

Теги: Россия, Украина, Совет Европы, права человека, оккупация, Исландия, Совет ЕС, Europe, саммит, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Катрин Якобсдоттир, Мария Пейчинович-Бурич, Рейкьявик, российские оккупанты, военное преступление
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