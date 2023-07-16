Оккупанты обстреляли Часов Яр, есть погибший и раненый – прокуратура

"Погиб 49-летний местный житель. Также получил ранения 54-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь. Кроме того, повреждены частный дом и учебное заведение", – сказала она.
По словам Медведевой, обстрел был около 17.00.
По факту обстрела украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Часов Яр находится рядом с линией фронта, в связи с чем город периодически подвергается вражеским обстрелам.
По данным главы Донецкой областной военной организации Павла Кириленко на 10 июля 2023 года, в регионе с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину 24 февраля 2022 года погибли 1606 мирных жителей, еще 3823 человека получили ранения.