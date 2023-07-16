Оккупанты обстреляли Часов Яр, есть погибший и раненый – прокуратура

В результате обстрелов Донецкой области погибли, по данным ОВА, более 1600 жителей региона Фото: Павло Кириленко / Facebook

"Погиб 49-летний местный житель. Также получил ранения 54-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь. Кроме того, повреждены частный дом и учебное заведение", – сказала она.

По словам Медведевой, обстрел был около 17.00.

По факту обстрела украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.