Отцом 11-летнего ребенка, который погиб в ДТП, когда вез пьяных взрослых, оказался бывший сотрудник ГАИ – СМИ

Как отмечали правоохранители, сесть за руль автомобиля BMW ребенку позволил именно 35-летний отец.

По данным издания, Гануляка уволили из ГАИ за взяточничество. Старший инспектор работал в Государственной автомобильной инспекции несколько лет.

Односельчане Гануляка рассказали Zaxid.net, что он довольно конфликтный. По их словам, мужчина и раньше позволял себе ездить нетрезвым за рулем, а также хвастался, что научил сына водить автомобиль.