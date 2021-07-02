Отцом 11-летнего ребенка, который погиб в ДТП, когда вез пьяных взрослых, оказался бывший сотрудник ГАИ – СМИ

Как отмечали правоохранители, сесть за руль автомобиля BMW ребенку позволил именно 35-летний отец.
По данным издания, Гануляка уволили из ГАИ за взяточничество. Старший инспектор работал в Государственной автомобильной инспекции несколько лет.
Односельчане Гануляка рассказали Zaxid.net, что он довольно конфликтный. По их словам, мужчина и раньше позволял себе ездить нетрезвым за рулем, а также хвастался, что научил сына водить автомобиль.
2 июля пресс-служба полиции Львовской области сообщила, что около полуночи в селе Рясное-Русское Львовского района произошло ДТП, в результате которого погиб 11-летний ребенок.
По данным полиции, помимо ребенка, который был за рулем, в салоне машины находились его отец и владелец транспортного средства, оба – в нетрезвом состоянии. В результате аварии они получили телесные повреждения.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.