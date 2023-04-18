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Паводок в Украине. В нескольких областях объявлен красный и оранжевый уровни опасности – ГСЧС

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Пик половодья в Украине придется на период с 18-го до 28 апреля, отметили в ГСЧС
Пик половодья в Украине придется на период с 18-го до 28 апреля, отметили в ГСЧС
Фото: ДСНС України / Telegram

Из-за весеннего паводка в ряде областей Украины объявлен красный и оранжевый уровни опасности. Об этом 18 апреля заявил начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Илья Перевозчиков, сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

"Самая тяжелая ситуация сейчас на Днепре. В результате прохождения весеннего паводка мы наблюдаем активный рост уровня воды, в частности, объявлены красный и оранжевый уровни опасности. По областям это Киевская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Кировоградская и Запорожская области", – отметил Перевозчиков.

Также наблюдается формирование высоких уровней весеннего половодья в Черниговской области, добавил он.

Согласно прогнозам, пик половодья в Украине придется на период с 18-го до 28 апреля, отметили в ГСЧС.

"У нас есть, по прогностическим данным, период 10 дней, с 18-го до 28 апреля. Именно в этот период мы ожидаем прохождение максимальных уровней", – сказал Перевозчиков.

Синоптик Наталья Диденко в Facebook сегодня также сообщила, что пик половодья продлится еще 10 дней.

Пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий в эфире телемарафона сообщил, что подтопленными остаются 1500 домохозяйств и 330 домовК ликвидации последствий половодья привлечены более 300 спасателей и 250 единиц техники, проинформировал он.

Контекст:

В реках Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг в течение прошедшей недели наблюдался сезонный подъем уровня воды.

Половодье продолжается и в течение этой недели. Украинский Гидрометцентр предупреждал, что в районе верхнего течения Днепра будет формироваться максимальный уровень весеннего подъема воды. В Гидрометцентре сообщали, что возможно частичное затопление отдельных населенных пунктов в Черниговской области. Кроме того, синоптики прогнозировали частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов в Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях.

Теги: Украина, ГСЧС, Днепр, Укргидрометцентр, паводок
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