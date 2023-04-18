Паводок в Украине. В нескольких областях объявлен красный и оранжевый уровни опасности – ГСЧС

Пик половодья в Украине придется на период с 18-го до 28 апреля, отметили в ГСЧС Фото: ДСНС України / Telegram

"Самая тяжелая ситуация сейчас на Днепре. В результате прохождения весеннего паводка мы наблюдаем активный рост уровня воды, в частности, объявлены красный и оранжевый уровни опасности. По областям это Киевская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Кировоградская и Запорожская области", – отметил Перевозчиков.

Также наблюдается формирование высоких уровней весеннего половодья в Черниговской области, добавил он.

Согласно прогнозам, пик половодья в Украине придется на период с 18-го до 28 апреля, отметили в ГСЧС.

"У нас есть, по прогностическим данным, период 10 дней, с 18-го до 28 апреля. Именно в этот период мы ожидаем прохождение максимальных уровней", – сказал Перевозчиков.

Синоптик Наталья Диденко в Facebook сегодня также сообщила, что пик половодья продлится еще 10 дней.

Пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий в эфире телемарафона сообщил, что подтопленными остаются 1500 домохозяйств и 330 домов. К ликвидации последствий половодья привлечены более 300 спасателей и 250 единиц техники, проинформировал он.