"Переведут в боевые подразделения". Военкомат в Одессе признал превышение сотрудниками полномочий относительно гражданского

"По результатам проверки инцидента с задержанием военными гражданского лица в Одессе, который получил определенный общественный резонанс, было установлено, что гражданин осуществлял прямую трансляцию развертывания мобильного блокпоста, что строго запрещено нормами правового режима военного положения", – говорится в сообщении.

По версии областного ТЦК и СП, гражданин "вступил в конфликт, откровенно провоцируя военных, во время проверки его документов и сверки данных по базе уклонявшихся гражданин начал угрожать и вел себя агрессивно, не прекращая провокаций".

"Сотрудники одного из районных ТЦК и СП Одессы, не сдержав эмоций, превысили полномочия и, применив силу, посадили его в транспортное средство для доставки в центр комплектования. Следует признать, что районный ТЦК пытался скрыть свою причастность к инциденту", – сказано в посте.

В областном военкомате объявили, что "по результатам служебной проверки выявлены и те, кто превысил служебные полномочия, и нарушения в использовании неучтенного транспортного средства".

"Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и будут переведены в боевые подразделения, где смогут направить силу и мощь на борьбу с врагом", – заявили в ТЦК и СП.

Telegram-каналы ранее опубликовали видео, на котором снято, как несколько мужчин в военной форме грубо затаскивают в микроавтобус мужчину в гражданском, попутно его избивая.

12 июля Одесский областной ТЦК и СП сообщал, что у него новый руководитель, полковник Александр Охрименко.